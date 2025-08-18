Surse. Guvernul schimbă regulile pentru Pilonul 2: retragere de 30% la pensionare și plăți eșalonate pe 8 ani

Marți, la Ministerul Muncii, va avea loc o nouă rundă de dezbateri pentru definitivarea formei finale a legii, care ulterior va fi transmisă Parlamentului.

Cum arată noile propuneri ale Guvernului

Varianta discutată în prezent prevede ca beneficiarii să poată retrage 30% din sumă imediat după pensionare, restul banilor urmând să fie distribuiți pe o perioadă de opt ani. Aceasta ar înlocui forma inițială a proiectului, care permitea o plată unică de maximum 25% din suma acumulată, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Săptămâna trecută, Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, a explicat că legea nu va destabiliza fondurile și că acestea „pot face față plăților și vârfurilor de plată care vor veni”. De asemenea, șeful ASF a atras atenția că reglementarea este necesară pentru a preveni riscul de dezechilibru financiar estimat pentru anul 2030.

Ce prevede proiectul de lege în forma actuală

În funcție de suma strânsă în contul de pensie privată, regulile de plată sunt diferite:

Pentru sume sub 15.372 lei : beneficiarul poate opta pentru o plată unică sau pentru eșalonare pe maximum 12 luni.

Pentru sume peste 15.372 lei: se permite o retragere unică de până la 25% din sumă, iar restul banilor pot fi accesați prin două variante: pensie viageră sau retragere programată.

Pensia viageră

Asigură plata lunară pe toată durata vieții, riscul de longevitate fiind preluat de plătitor. Dacă beneficiarul trăiește mai mult de 10 ani după pensionare, primește mai mult decât a contribuit. În cazul unui deces prematur, suma rămasă nu se moștenește.

Retragerea programată

Pentru sume de până la 153.720 lei , beneficiarul primește plăți lunare standardizate (aprox. 1.281 lei/lună timp de 10 ani).

Pentru sume peste 153.720 lei, beneficiarul își poate stabili singur cuantumul plăților lunare, cu condiția ca perioada de distribuire să nu fie mai mică de 10 ani. Banii rămași neplătiți pot fi moșteniți.

Astfel, Guvernul are de ales între varianta actualizată – retragere de 30% la început și eșalonare pe 8 ani – și forma inițială, care limita retragerea la 25% și lăsa deschisă opțiunea plăților viagere sau programate.