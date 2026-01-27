O nouă lovitură pentru românii care trăiesc la bloc. Magazinele scapă de întreținere, locatarii rămân cu nota de plată

Proiectul vizează spațiile comerciale care au intrare separată din stradă și contracte proprii de utilități. Potrivit propunerii, acestea nu ar mai trebui să contribuie la cheltuieli precum curățenia scărilor, liftul sau iluminatul spațiilor comune, urmând să achite doar costurile legate de structura clădirii, acoperiș și siguranța elementelor comune.

Avantaj pentru mediul de afaceri, locatari defavorizați

Deși măsura este văzută ca un avantaj pentru mediul de afaceri, specialiștii avertizează că impactul financiar va fi resimțit direct de locatari. Cheltuielile de întreținere care erau până acum împărțite între toți locatarii, inclusiv spațiile comerciale, ar urma să fie redistribuite exclusiv între proprietarii de apartamente.

Inițiatorul proiectului, deputatul PNL Florin Roman, afirmă că inițiativa a pornit de la situații concrete întâlnite în Alba Iulia.

„Spațiile comerciale de la parter, care au acces direct din stradă și racorduri separate, nu folosesc casa scării, liftul sau serviciile de curățenie ale blocului. Cu toate acestea, sunt obligate să plătească aceste cheltuieli, lucru reclamat de proprietari ca fiind abuziv”, a explicat deputatul, potrivit stiripesurse.ro.

Acesta susține că forma finală a legii poate fi modificată în Parlament.

„Sunt situații în care magazinele sunt obligate să plătească pentru lift sau pentru femeia de serviciu, deși nu utilizează aceste servicii. Este o problemă care merită discutată și corectată”, a mai precizat Florin Roman.

Critici față de inițiativa legislativă

Pe de altă parte, avocații și administratorii atrag atenția asupra inechității propunerii legislative.

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că spațiile comerciale dețin cote indivize importante din proprietatea comună. „Inițiativa creează un dezechilibru: spațiile comerciale își păstrează drepturile asupra părților comune, dar nu mai au obligații financiare proporționale. În mod inevitabil, întreținerea va crește pentru proprietarii de apartamente”, explică acesta.

Potrivit proiectului, administratorii asociațiilor de proprietari vor fi obligați să aplice scutirea, fără a avea alternative. În practică, acest lucru înseamnă că toate costurile pentru curățenie, lift, iluminat și reparații curente vor fi suportate doar de locatari.

Impactul ar putea fi resimțit rapid în bugetele familiilor, mai ales în blocurile cu multe spații comerciale la parter. Specialiștii avertizează că redistribuirea cheltuielilor va duce la majorarea sumelor lunare de plată și la posibile conflicte între vecini.

În ceea ce privește relația dintre chiriași și proprietari, Legea nr. 196/2018 rămâne clară: responsabilitatea plății întreținerii revine proprietarului, indiferent dacă locuința este închiriată. Proprietarul poate recupera ulterior banii de la chiriaș, conform contractului, însă asociația de proprietari are raport juridic exclusiv cu proprietarul.