O nouă specie de pește, în Marea Neagră. Pericol pentru ecosistem sau oportunitate de afaceri?

Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanța au observat scăderi importante în populația de scrumbii, fenomen legat de temperaturile scăzute în perioadele critice de migrație și nivelul redus al Dunării.

„Acest fenomen se datorează în principal temperaturilor foarte scăzute în perioada de început de migraţie, ianuarie-martie, cât şi în perioada de mai şi iunie. Un alt efect, nivelul Dunării foarte scăzut care înfluenţează foarte mult migraţia,” spune cercetătorul științific, George Țiganov.

Cum a ajuns crabul albastru în Marea Neagră

În schimb, prezența crabilor albaștri, introduși accidental în apa de balast a navelor, crește constant.

„Este o specie nord-americană folosită foarte mult în crescătorii, care probabil va avea o importanţă cumva şi la noi, într-o bună zi. Este un crab foarte mare, de altfel gustos şi din ce în ce mai numeros”, explică doctorul în științe, Adrian Bâlbă.

Crabul albastru este o specie invazivă din Oceanul Atlantic.

Crabul albastru, delicatesă în SUA

În SUA, produsele provenite din crabul albastru sunt considerate delicatese iar costul lor ajunge în restaurante până la 100 de dolari.

Florin Timofte, directorul Institutului de Cercetare Marine, subliniază că, dacă populația se stabilizează, exploatarea comercială ar fi posibilă.

"Dacă este confirmarea acestei reproduceri în mediul Mării Negre şi stabilizarea unei populaţii, există întotdeauna posibilitatea de a exploata comercial", explică acesta.

Însă crabul albastru ese prădător agresiv și pune în pericol specii autohtone de moluște și pești mici, inclusiv scoici de mică adâncime, unele protejate prin lege.

Biologul Victor Niță avertizează că o populație extinsă a acestei specii va avea un impact distructiv asupra biodiversității marine.

"Dacă se va stabili şi va deveni o populaţie mai însemnată decât în prezent va distruge ce înseamnă scoici de mică adâncime, unele chiar protejate. Trebuie luate măsuri de managment", precizează expertul potrivit observatornews.ro.

Specialiștii cer evaluări urgente pentru a evalua efectele crabului albastru asupra ecosistemului marin și a stabili măsurile de management necesare pentru protejarea resurselor naturale din Marea Neagră și Dunăre.