Nu a renunţat nici după şapte afaceri ratate. De la faliment, la business de succes cu mâncare sănătoasă

Poveștile de business nu sunt întotdeauna presărate cu ingredientele succesului. De multe ori, tinerii antreprenori trebuie să facă față eșecului și numai cei care perseverează pot reuși să construiască iar și iar. Experiențele nereușite în ale afacerilor devin învățături, iar antreprenorii trecuți prin ele, mai puternici.

Orădeanul Cristian Naca este inginer în alimentație publică și fondatorul francizei FitFoodWay. Parcursul său antreprenorial a fost marcat însă de multe încercări până când a descoperit rețeta succesului. “În lumea antreprenorială am debutat la o vârstă fragedă, 20 de ani, când am deschis un chioșc în parcul de copii în care vindeam înghețată și jucării. A fost un început de succes obținând un profit important pentru nivelul respectiv, având în vedere că eram și student. Dar, fiind un business sezonier, doar pe perioada de vară, la final de sezon am închis afacerea. Apoi s-a ivit oportunitatea de a lucra în construcții, ca muncitor pe un șantier naval din Franța, oportunitate pe care nu am refuzat-o. Au fost şase luni grele, dar cu banii strânși m-am întors acasă și am redeschis chioscul cu înghețată și un fast-food, care a mers binișor. În anul 2010 aveam două afaceri și lucrurile mergeau spre bine, drept urmare, în anul următor am mai deschis o pizzerie care a mers bine trei luni, după care am început să mă lovesc de probleme, de ceea ce înseamnă o afacere, lucruri pe care nu le stăpâneam, eu neavând experiență sau studii în antreprenoriat”, povestește Cristian Naca. Chiar și în aceste condiții, tânărul nu s-a dat bătut și au urmat alte experiențe antreprenoriale, toate cu același final nefericit. “Ambițios fiind, mi-am mai deschis un business, de data aceasta un stand cu jucării într-un complex comercial, pe care după trei luni l-am și închis. Chioșcul din parcul de copii nu mai mergea bine, clădirea în care aveam fast-food-ul intra în reparații capitale și trebuia să închid, pizzeria nu mergea defel. Cu ultimele eforturi am deschis o cafenea-pizzerie, dar nefiind într-o zonă favorabilă, nu a mers cum trebuia, iar după câteva luni am și închis afacerea. Eram în toamna anului 2015 când mi-am declarat falimentul. Din cauza datoriilor accumulate, am decis că este necesar să iau din nou drumul străinătății, de data aceasta în Londra, unde am început ca ospătar, iar după scurt timp am devenit manager. Spiritul antreprenorial nu m-a părăsit nici acolo, așa că, după scurt timp am deschis cu un prieten o firmă de construcții însă, din lipsa unei viziuni clare asupra viitorului meu, am decis să o închid, iar apoi m-am întors în țară. Aici, văzând o cerere mare pe piața construcțiilor, am decis să înființez din nou o firmă de construcții, dar care a avut același deznodământ”, mai spune Cristian Naca.

Rețeta succesului, în meniuri livrate la ușă

Chiar și după toate încercările nereușite, antreprenorul orădean nu s-a dat bătut, iar rețeta salvatoare a descoperit-o din întâmplare. “Pe vremea când munceam în Londra, pe scara blocului unde locuiam am văzut un livrator care a lăsat un pachet cu mâncare în fața ușii unui vecin, dupa care a dat să plece fără să mai sune la ușă, așa că l-am întrebat ce face. Acesta mi-a spus că lasă niște meniuri cu mâncare calculată caloric pe toata ziua și că acestea sunt plătite deja. Mi-a stârnit imediat interesul și am început să conspectez piața și să caut cât mai multe informații. Trăind într-o lume în care lucrurile se mișcă foarte rapid, o lume a digitalizării și a inovației, am fost sigur că acest model va merge și la noi”, își amintește Cristian Naca. Întors în România, cu ultimele resurse disponibile, tânărul a pus pe picioare brandul FitFoodWay în anul 2018. “Afacerea a început în apartamentul meu, care era într-o casă și pe care l-am amenajat cu echipametele pe care le aveam de la afacerile anterioare. Firma o aveam deja, website-ul l-am făcut împreună cu un prieten, am făcut o pagină pe Facebook și am pornit. La început eu le făceam pe toate: și mâncare, și aprovizionare, și livrare. După aceea m-a mai ajutat familia, am mai angajat alte persoane și asa am pornit. Văzând că am succes, după o lună am închiriat un spațiu mai mare și afacerea a început să se dezvolte.”

Cristian Naca, fondator FitFoodWay

“Cu toate că au fost multe eșecuri nu îmi pare rău, de fiecare dată am învățat ceva nou. Nu aș schimba nimic din ce am făcut, experiențele trăite m-au făcut să fiu ceea ce sunt acum.”

FitFoodWay, franciza care prinde la români

Viața contra cronometru îi determină pe foarte mulți dintre români să apeleze la specialiști atunci când timpul nu le permite să gătească, de exemplu, pentru a trăi cât mai sănătos. FitFoodWay înseamnă meniuri diversificate și adaptate nevoilor fiecăruia în parte. “Noi venim cu un concept nou în arta gătitului care ajută oamenii să aibă un stil de viață sănătos și care le dă posibilitatea să savureze o mâncare gustoasă, gătită de bucătari profesioniști după indicațiile experților în nutriție”, spune fondatorul. Pornind de la o unitate mică de producție, în cei doi ani de când a fost creat brandul, afacerea a crescut semnificativ, ajungând ca astăzi să fie prezentă în 18 orașe din țară. “Am ales francizarea businessului ca model de dezvoltare pentru a putea împărtși cu francizanții experințele dobândite de-a lungul anilor, dezvoltând un brand puternic. Francizaților li se oferă exclusivitate pe orașul unde își desfășoară activitatea, totodată ei beneficiind de tot suportul și de toate sistemele afacerii. Suntem singura franciză care are o ofertă unică de vânzare ce constă în garanția de 100% pentru recuperarea investiției în franciză, fapt pentru care ne-am bucurat de o ascensiune rapidă. În prezent, FitFoodWay este cel mai mare lanț de unități de tip catering cu mâncare sănătoasă din România”, mai spune Cristian Naca.

Meniu complet și echilibrat

Pe site-ul brandului fotografiile stârnesc poftă de sănătate. Comanda se face simplu: alegi unul din programele care ți se potrivește, iar comanda va ajunge la tine în fiecare dimineață între orele 7 și 11, acasă sau direct la birou. Prețurile pentru un meniu pot varia între 33 și 80 de lei pentru o zi, în funcție de perioada sau programul ales. “Oferim mai multe tipuri de programe de alimentație, majoritatea cuprind mese pe toată ziua, un sistem de 3 mese principale și 2 gustări, cuprinse între 1.300 și 2.700 de calorii. Acestea vin și cu posibilitatea de a comanda varianta vegană, dar și cea vegetariană cu pește. Mai avem programele care sunt doar cu feluri principale, meniul pentru copii și masa de prânz la birou. Meniurile au fost concepute de mai mulți nutriționiști cu care am colaborat, astfel încât să conțină o bază de nutrienți pentru a avea un regim alimentar echilibrat”, mai spune fondatorul, care se bucură nespus de faptul că a reușit să fidelizeze foarte mulți clienți, aceștia comandând meniurile FitFoodWay de doi ani, adică de la începutul businessului.

Expansiune în pandemie

Modelul de afacere prin francizare i-a adus numai beneficii fondatorului. A reușit chiar și în perioada de criză sanitară să se extindă și să capete tot mai mulți adepți ai stilului de viață sănătos. “Cifrele afacerii se schimbă de la o lună la alta, pentru că anul acesta am deschis în multe orașe noi și suntem într-o continuă creștere pe plan național, dar sperăm să ajungem până la finalul anului la o cifră de afaceri de 7000.000 de lei pe toată țara. În planul nostru de afaceri marja de profit este de 20% dar în funcție de orașul francizat și în urma investițiilor făcute, aceasta mai poate fluctua. Ne dorim să avem grijă și de ceilalți, de aceea am ales să donăm 10% din profitul nostru persoanelor nevoiașe prin programul care este disponibil pe site-ul nostru și care se numește Dăruiește Din Suflet”, mai spune antreprenorul.

Cristian Naca, fondator FitFoodWay

Viziunea noastră este de a oferi produse sănătoase, servicii de înaltă calitate și de a dezvolta o rețea de clienți care să se bucure de mâncare gustoasă și sănătoasă pe termen lung.