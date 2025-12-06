Rugăciunea către Sfântul Nicolae care se spune doar pe 6 decembrie

În fiecare an, pe 6 decembrie, creștinii îl cinstesc prin rugăciune, aprinderea unei lumânări și gesturi de milostenie.

Există o rugăciune aparte, considerată de tradiția populară o rugăciune „cu putere”, care se rostește doar în ziua praznicului. Se spune că în această zi cerurile sunt mai „aproape”, iar Sfântul Nicolae ascultă în mod special rugăciunile celor care au nevoie de ajutor, protecție sau vindecare.

De ce este importantă rugăciunea din 6 decembrie

Credința populară spune că Sfântul Nicolae este:

apărător al copiilor ,

protector al celor nedreptățiți ,

sprijin pentru familii ,

grabnic ajutător în primejdii ,

ocrotitor al celor aflați pe mare ,

făcător de minuni pentru cei aflați în suferință.

Rugăciunea rostită pe 6 decembrie este legată de aceste daruri spirituale. Ea se spune cu inimă curată, într-un moment de liniște, după aprinderea unei lumânări.

Rugăciunea către Sfântul Nicolae (6 decembrie)

„O, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni și grabnic ajutător al tuturor celor ce te cheamă cu credință!

În ziua sfântului tău praznic vin înaintea ta cu smerenie și nădejde, rugându-te să-mi întinzi mâna ta cea binecuvântată. Apără-mă de primejdii văzute și nevăzute, luminează mintea mea, întărește credința și liniștește inima mea.

Tu, care ai salvat vieți, ai alinat suferințe și ai ocrotit pe cei nedreptățiți, vino și în ajutorul meu. Îndreptează pașii mei pe calea cea bună, păzește casa mea, apără familia mea și adu pace în sufletele noastre.

Roagă-te pentru mine către Bunul Dumnezeu, ca să primesc putere, sănătate, înțelepciune și ajutor în toate încercările. Fii ocrotitorul meu în toate zilele vieții mele.

Îți mulțumesc, Sfinte Nicolae, pentru toate binefacerile tale și pentru dragostea cu care ne învăluiești pe toți cei ce te cinstim. Amin.”

Cum se spune această rugăciune

Pentru cei care țin tradiția, rugăciunea se rostește:

dimineața sau seara,

în fața unei icoane a Sfântului Nicolae,

cu o lumânare aprinsă,

cu sinceritate și recunoștință.

Mulți credincioși oferă în această zi și un gest de milostenie, în amintirea faptelor bune făcute în taină de Sfântul Nicolae în timpul vieții sale.

De ce are această rugăciune o semnificație specială

6 decembrie este ziua în care Sfântul Nicolae este considerat „mai aproape de cei ce îl cheamă”, iar tradiția spune că:

rugăciunile pentru familie au mai mare putere,

cererile pentru sănătate sunt mai ascultate,

dorințele curate sunt împlinite,

necazurile se ușurează.

Este un moment de lumină și început al perioadei sacre dinaintea Crăciunului.

O zi a bunătății și a darurilor făcute din inimă

Sfântul Nicolae nu aduce doar daruri în ghetuțe, ci și daruri sufletești: liniște, speranță, protecție, curaj.

Rugăciunea din 6 decembrie este un prilej de a ne apropia de spiritul lui: un spirit de generozitate, vindecare și bunătate fără așteptări.