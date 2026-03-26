„Unde sunt banii?” Oana Pellea, acuzații grave după ani de procese pentru drepturile lui Amza Pellea

Credidam, în conflict cu Oana Pellea: proces de doi ani pentru drepturile lui Amza Pellea

Un conflict juridic tensionat între CREDIDAM și actrița Oana Pellea scoate la iveală probleme birocratice și controverse legate de drepturile de autor ale regretatului Amza Pellea. De doi ani, disputa se află în instanță, iar acuzațiile lansate public de artistă ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate aceste drepturi.

Cerințe considerate „aberante” pentru un artist dispărut de peste patru decenii

Actrița Oana Pellea a făcut publică situația printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, în care acuză CREDIDAM de solicitări absurde privind actualizarea repertoriului artistic al tatălui său.

„Organismul CREDIDAM imi cere an de an sa i reactualizez datele de repertoriu ale tatălui meu .. pentru calcularea și achitarea drepturilor de autor! Adică să fac o listă cu ce a mai făcut nou tata…Tata a plecat de pe lumea asta de 43 de ani! De 43 de ani lista repertoriului lui a rămas aceeași!”, spune Oana Pellea pe Facebook.

Actrița susține că această cerință nu are fundament logic, în condițiile în care opera lui Amza Pellea este deja cunoscută și înregistrată oficial de zeci de ani.

Documente depuse și contestate: „Nu mai recunoaște nimic”

Potrivit declarațiilor sale, Oana Pellea afirmă că a depus personal, în trecut, lista completă a repertoriului atunci când actorul a fost înscris în organizație.

Ea refuză să reia procedura, pe care o consideră „aberantă și absurdă”, mai ales că datele nu s-au modificat în timp.

Situația devine și mai gravă, susține actrița, în contextul în care organismul ar fi început să conteste chiar documentele oficiale.

„Mi se spune că nu pot plăti drepturile pentru că nu știu ce au de plătit, nefiind reactualizată baza de date, Credidamul încasând drepturile de la televiziuni (probe depuse la dosar)..Și atunci unde sunt banii încasați de Credidam pentru drepturile de difuzare și autor ale tatălui meu..? Credidam-ul are în baza de date întreaga listă de repertoriu a tatălui meu, depusă de mine, semnată de mine. Nu mai recunoaște nimic…”, explică aceasta.

Dreptul de moștenitor, pus sub semnul întrebării

Un alt punct critic al conflictului îl reprezintă contestarea dreptului de moștenitor al actriței.

„…au mers până acolo încât au pus la îndoială certificatul de moștenitor…au spus că nu e înscris ca membru cu toate că are și cont și parolă la site-ul lor). Au susținut că în certificatul de moștenitor, in care se menționează că sunt unica moștenitoare a tuturor drepturilor de autor și a drepturilor de difuzare, dar nu e specificat nominal Credidam! Tata a murit in 1983 .. Credidam s-a înființat in 1996!!!”, povestește fiica lui Amza Pellea.

Această situație ridică întrebări legate de modul în care sunt interpretate documentele legale și de aplicarea retroactivă a unor condiții administrative.

Procesul durează de doi ani: acuzații la adresa sistemului de justiție

Conflictul dintre Oana Pellea și CREDIDAM se află deja de doi ani pe rolul instanțelor.

Actrița reclamă întârzieri și schimbări repetate în completul de judecată, care ar afecta desfășurarea procesului.

„Romania 2026. La orice termen se schimbă judecătorul și procesul e luat de la capăt. La fiecare termen reprezentanții Credidam vin cu câte o chichiță aberantă…Justiție în România? Dosarul este plin de probe de netăgăduit și totuși...”, afirmă aceasta.

În finalul mesajului, artista face un apel public către mai multe persoane din spațiul public: „Oana Gheorghiu, Ilie Bolojan, Andras Istvan, cui trebuie să mă mai adresez ca să îi fac dreptate tatălui meu?”

Mediafax