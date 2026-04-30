Paradoxul energiei verzi: mai mult solar, facturi mai mari

Potrivit unei analize semnate de Dumitru Chisăliță, președintele AEI, deblocarea ATR-urilor și introducerea a încă 8.000 MW de capacitate fotovoltaică până în 2030 ar putea duce fie la stabilizarea pieței, fie la scumpiri semnificative pentru consumatori, în funcție de modul în care este gestionat sistemul.

Câtă energie va produce noul val de panouri solare

Conform estimărilor, cei 8.000 MW suplimentari ar genera aproximativ:

9,6 – 10,4 TWh/an producție teoretică

8 – 9,2 TWh/an producție utilă (cu optimizare)

5,5 – 7 TWh/an (fără optimizare)

până la 4 TWh/an energie pierdută sau vândută foarte ieftin

În contextul unui consum estimat al României de 55–60 TWh în 2030, energia solară ar putea acoperi aproape o cincime din necesar. Problema majoră este însă distribuția acestei energii: ea se produce masiv în intervalul 10:00–16:00, când consumul nu este la vârf.

SCENARIUL 1: Cu optimizare – prețuri mai stabile, dar nu neapărat mai mici

În varianta în care sistemul este modernizat (baterii, rețele, digitalizare, consum flexibil), costurile ar arăta astfel:

Componentă Cost estimat Energie angro 70–95 €/MWh Rețele 40–55 €/MWh Echilibrare 6–12 €/MWh Capacitate rezervă (gaz/hidro) 10–18 €/MWh Stocare baterii 12–25 €/MWh Furnizare/risc 5–10 €/MWh Taxe și alte costuri 5–15 €/MWh TOTAL 148–230 €/MWh

Echivalent: 740–1.150 lei/MWh

Factură estimată: 0,95 – 1,45 lei/kWh

Concluzia: energia nu devine ieftină, dar sistemul rămâne stabil.

SCENARIUL 2: Fără optimizare – risc major de scumpiri

Dacă noile capacități sunt introduse fără investiții în infrastructură, costurile cresc semnificativ:

Componentă Cost estimat Energie angro 105–155 €/MWh Rețele/congestii 60–95 €/MWh Dezechilibre 12–25 €/MWh Capacitate rezervă 20–40 €/MWh Canibalizare solară 20–45 €/MWh Costuri prosumatori/furnizori 8–20 €/MWh Risc volatilitate 8–15 €/MWh Taxe 5–15 €/MWh TOTAL 238–410 €/MWh

Echivalent: 1.190–2.050 lei/MWh

Factură estimată: 1,50 – 2,55 lei/kWh

Practic, în acest scenariu, facturile ar putea ajunge aproape duble față de varianta optimizată.

De ce energia „ieftină” devine scumpă

Problema nu este energia solară în sine, ci modul în care este integrată. Analiza arată că:

la prânz apare supraofertă și prețuri foarte mici sau negative

seara (18:00–22:00) apare deficit și prețuri foarte mari

sistemul trebuie susținut de gaz, hidro, importuri sau baterii

Această dezechilibrare face ca economia aparentă din timpul zilei să fie anulată de costurile ridicate din orele de vârf.

Cine plătește, de fapt

Costurile integrării nu sunt suportate de investitori, ci ajung în facturi prin:

tarife de rețea

servicii de sistem

taxe și scheme de sprijin

costuri de echilibrare

marje de risc

Consumatorul final este cel care plătește tranziția energetică.

Mesajul dur al analizei

Dumitru Chisăliță atrage atenția că ideea „mai mult solar = facturi mai mici” este falsă fără reforme structurale.

Realitatea este:

fără reforme → prețurile cresc mult

cu reforme → cresc mai puțin sau se stabilizează

abia ulterior pot scădea real

Pentru ca energia să devină cu adevărat mai ieftină, România ar avea nevoie simultan de:

investiții majore în rețele

baterii amplasate strategic

consum flexibil

reducerea pierderilor

piață concurențială reală

costuri mai mici de finanțare

România nu duce lipsă de proiecte energetice, ci de coordonare. Deblocarea ATR-urilor poate accelera investițiile, dar fără infrastructură și politici coerente, rezultatul riscă să fie unul paradoxal:

energie ieftină în teorie,

acturi tot mai mari în realitate.

Tranziția energetică nu este problema. Modul în care este făcută poate deveni însă una.