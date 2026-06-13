Motivul mai puțin cunoscut care îți poate afecta somnul. 3 soluții care te ajută să te odihnești

Specialiștii susțin că există o legătură directă între sănătatea intestinului și calitatea odihnei, iar dezechilibrele din microbiotă pot influența atât calitatea somnului, cât și starea generală de sănătate.

Influența microbiotei intestinale asupra somnului

Microbiota intestinală este formată în principal din bacterii care contribuie la digestie, susțin sistemul imunitar și participă la numeroase procese biologice.

Atunci când este echilibrată, aceasta produce compuși benefici, inclusiv acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care ajută la reducerea inflamației și reglarea unor mecanisme implicate în răspunsul organismului la stres.

De asemenea, microbiota este asociată cu producerea unor neurotransmițători importanți, inclusiv serotonina, substanță implicată în reglarea stării de spirit și a ciclului somn-veghe.

Specialiștii subliniază că relația estebidirecțională: o microbiotă sănătoasă poate favoriza un somn mai odihnitor, iar somnul de calitate contribuie la menținerea echilibrului florei intestinale.

Lipsa somnului poate afecta sănătatea intestinală

Studiile arată că doar câteva nopți de somn insuficient pot modifica compoziția microbiotei intestinale și pot crește nivelul inflamației din organism.

În plus, privarea de somn poate influența modul în care organismul procesează glucoza, poate afecta performanțele cognitive și poate perturba ritmurile biologice normale.

3 soluții pentru un somn odihnitor

Experții recomandă câteva măsuri simple care pot contribui atât la sănătatea microbiotei, cât și la îmbunătățirea calității somnului.

1. Fibre și alimente fermentate

Legumele, fructele, cerealele integrale și leguminoasele oferă hrană bacteriilor benefice din intestin. De asemenea, alimentele fermentate, precum iaurtul, chefirul, murăturile sau kimchi, pot susține diversitatea microbiotei.

Dieta mediteraneană este frecvent asociată cu un echilibru mai bun al florei intestinale și cu beneficii pentru sănătatea generală.

2. Program regulat de somn

Expunerea la lumină naturală dimineața ajută la sincronizarea ceasului biologic intern. În schimb, lumina artificială puternică seara poate perturba producția de melatonină și poate afecta adormirea.

Menținerea unor ore constante de culcare și trezire este una dintre cele mai eficiente metode pentru îmbunătățirea somnului.

3. Mișcare și reducerea stresului

Activitatea fizică regulată este asociată cu o diversitate mai mare a microbiotei și cu un somn mai profund. Nu este nevoie de antrenamente intense – mersul pe jos, ciclismul sau înotul pot avea efecte benefice.

În același timp, gestionarea stresului prin tehnici de relaxare, meditație, yoga sau petrecerea timpului în natură poate contribui atât la sănătatea mentală, cât și la echilibrul florei intestinale.

Mesajul specialiștilor

Cercetătorii consideră că relația dintre microbiota intestinală și somn este una dintre direcțiile importante de studiu pentru prevenirea unor probleme de sănătate pe termen lung.

Mesajul specialiștilor este simplu: un somn de calitate și un intestin sănătos se susțin reciproc, iar obiceiurile zilnice legate de alimentație, mișcare și gestionarea stresului pot avea un impact semnificativ asupra ambelor, potrivit sciencealert.com.