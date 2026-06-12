Se deschide un centru de ultimă generație împotriva tuberculozei în Capitală

Guvernul a aprobat memorandumul care permite depășirea cu peste 25% a contribuției naționale, asigurând astfel acoperirea integrală a costurilor investiției. Ministerul Sănătății anunță că aprobarea memorandumului clarifică definitiv cadrul financiar și administrativ al proiectului și elimină ultimul obstacol care putea afecta implementarea investiției.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a precizat că actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea memorandumului au fost pașii legali necesari pentru continuarea proiectului. Potrivit acestuia, constructorul a revenit deja pe șantier, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit.

Noua unitate medicală va fi construită în incinta Institutului „Marius Nasta” și va avea 115 paturi pentru spitalizare continuă, un bloc operator cu trei săli de operație, laboratoare moderne, spații pentru cercetare și învățământ medical, precum și un sistem digital integrat, interoperabil cu principalele platforme informatice din sistemul sanitar.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta Sănătate, fiind completat cu fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Autoritățile consideră investiția una dintre cele mai importante pentru modernizarea infrastructurii dedicate diagnosticării și tratării tuberculozei în România.

(sursa: Mediafax)