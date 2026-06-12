Elon Musk a devenit oficial primul trilionar al planetei

Averea lui Elon Musk a depășit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată vineri, potrivit AFP.

Conform Bloomberg, averea celui mai bogat om din lume a făcut un salt puternic grație listării la bursă a companiei sale SpaceX.

Acțiunile grupului aerospațial SpaceX au fost evaluate la aproximativ 2,13 trilioane de dolari, potrivit sursei inițiale.

Din această sumă, Elon Musk controlează aproximativ 42% din capital.

Acest procent îl face pe omul de afaceri primul trilionar din istorie.

Pentru mulți oameni, diferența dintre un miliard și un trilion pare doar o chestiune de zerouri. În realitate, un trilion reprezintă o mie de miliarde de dolari

Matematicianul John Allen Paulos, profesor emerit la Temple University, explică faptul că oamenii întâmpină dificultăți în a înțelege numere atât de mari. Creierul nu este construit pentru a percepe intuitiv creșteri de asemenea amploare.

O comparație folosită frecvent este cea a timpului. Un milion de secunde în urmă înseamnă aproximativ 11 zile. Un miliard de secunde ne duce în anul 1994.

În schimb, un trilion de secunde înseamnă aproximativ 31.000 de ani în urmă, înaintea apariției civilizațiilor cunoscute.

Diferența este la fel de spectaculoasă și atunci când este transpusă în bani fizici. Un milion de dolari în bancnote de 100 de dolari formează un teanc de puțin peste un metru înălțime.

La un miliard de dolari, teancul ar depăși un kilometru. La un trilion de dolari, înălțimea ar ajunge la peste 1.000 de kilometri.

(sursa: Mediafax)