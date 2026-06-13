Anchetă Observator: Rețea de mame surogat recrutate online și medici acuzați că închid ochii

În urma dezvăluirilor, Ministerul Sănătății a anunțat declanșarea unor controale de urgență la unitățile medicale menționate în anchetă.

Reporterii au documentat, cu ajutorul camerelor ascunse, modul în care persoane care își doresc un copil ar fi îndrumate către femei dispuse să poarte o sarcină contra unor sume de bani negociate în mediul online. Potrivit investigației, tranzacțiile s-ar desfășura prin intermediari care cunosc procedurile și oferă consultanță privind pașii necesari pentru evitarea problemelor juridice.

Conform anchetei, pe grupuri private de socializare sunt promovate oferte de „mame surogat”, iar sumele solicitate variază de la câteva mii până la zeci de mii de euro. Jurnaliștii au discutat cu mai mulți intermediari care susțin că astfel de aranjamente sunt frecvente și că există medici dispuși să sprijine procedurile.

Medici indicați de intermediari

În cadrul documentării, reporterii au ajuns la cabinete medicale recomandate de intermediari. Potrivit înregistrărilor prezentate de Observator, un medic din sistemul privat ar fi explicat pașii medicali necesari și ar fi discutat despre experiențe similare din trecut.

Investigația arată că și în cazul unei maternități de stat au existat discuții cu un medic care ar fi oferit explicații privind procedurile medicale și juridice care ar putea fi utilizate în astfel de situații.

Reporterii susțin că mecanismul presupune recunoașterea paternității de către tatăl biologic și transferul ulterior al custodiei copilului, în condițiile în care legislația românească nu reglementează explicit maternitatea de substituție.

Reacțiile medicilor și ale autorităților

Confruntată ulterior cu imaginile realizate de jurnaliști, una dintre doctorițele implicate în anchetă a negat că ar fi realizat proceduri de fertilizare in vitro pentru mame surogat și a susținut că nu a participat la astfel de cazuri.

De cealaltă parte, reprezentanții unei maternități de stat și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au declarat că nu aveau cunoștință despre existența unor astfel de practici în unitățile respective.

După difuzarea materialului, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a solicitat transmiterea informațiilor către instituțiile competente, iar Ministerul Sănătății a anunțat că trimite Corpul de Control la spitalele menționate în investigație. Totodată, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a anunțat verificări la maternitatea de stat vizată.

Un fenomen aflat într-o zonă gri legislativă

În România, maternitatea surogat nu este reglementată printr-o lege specială, situație care lasă loc unor interpretări juridice și unor practici desfășurate în afara unui cadru legal clar. În alte state, precum Grecia, Marea Britanie, Israel, Statele Unite sau Ucraina, procedura este reglementată prin legislație specifică.

Ancheta apare într-un context în care România se confruntă cu o scădere accentuată a natalității și cu un număr tot mai mare de cupluri care întâmpină dificultăți în a avea copii. Potrivit datelor prezentate în material, anul trecut s-au născut aproximativ 149.000 de copii, cel mai redus nivel din ultimele decenii, iar specialiștii estimează că patru din zece cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate.

Deocamdată, autoritățile au anunțat doar controale administrative, fără informații privind deschiderea unor anchete penale în acest caz.