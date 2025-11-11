Șoc în pensiile românilor! Unii trăiesc cu 720 lei, alții încasează 25.000 lei lunar!

Pensiile din România ating 13 miliarde de lei în octombrie 2025

Diferențe uriașe între județe și categorii de pensionari – unii trăiesc cu 720 lei, alții cu 25.000 lei lunar

Valoarea totală a pensiilor plătite în România în luna octombrie 2025 a atins 13,021 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale. Pensia medie la nivel național a crescut la 2.775 de lei, însă decalajele între județe și categoriile de beneficiari rămân dramatice — în unele cazuri, diferențele depășesc de zece ori între cele mai mici și cele mai mari pensii, potrivit Antena 1.

Cine sunt pensionarii României și cât primesc

Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că, în octombrie 2025, existau 3.775.635 de pensionari pentru limită de vârstă, dintre care 2.156.560 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.104 lei, potrivit libertatea.ro profit.ro.

Alte categorii de pensionari primesc sume considerabil mai mici.

399.873 de persoane beneficiază de pensie de invaliditate, cu o medie de 1.102 lei, iar aproape 46.000 dintre acestea sunt încadrate în gradul I de invaliditate, primind doar 964 lei lunar.

443.911 persoane primesc pensie de urmaș, cu o medie de 1.501 lei.

540.718 pensionari provin din agricultură, unde pensia medie este de doar 720 lei.

Tot în octombrie, 2.552 de persoane au primit pensie anticipată, cu o valoare medie de 3.656 lei, iar 69.543 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială, în medie 2.620 lei.

Pensiile speciale – de 25.000 lei lunar

Deși pensia medie pentru limită de vârstă este de aproximativ 3.100 lei, pensiile speciale se mențin la un nivel record de 25.000 lei lunar, conform unui raport Newsweek. Diferențele uriașe dintre sistemul public și cel al pensiilor speciale continuă să stârnească indignare și controverse.

Totodată, aproape 900.000 de români trăiesc cu pensia minimă garantată, de 1.281 lei, în timp ce persoanele persecutate politic de regimul comunist beneficiază de pensii medii de 1.500 lei.

Bucureștiul, lider detașat în topul pensiilor

Capitala domină clasamentul național. În Sectorul 1, pensia medie a ajuns la 4.100 lei, cea mai mare din țară. Celelalte sectoare ale Bucureștiului urmează îndeaproape, cu pensii între 3.000 și 3.600 lei.

În restul țării, județele cu pensii medii de peste 3.000 lei sunt:

Brașov, Gorj, Hunedoara, Galați, Constanța și Argeș.

În Gorj și Hunedoara , pensiile mai mari se datorează activităților din minerit și industrie grea, unde condițiile de muncă au permis pensionări mai timpurii și punctaje superioare.

În Galați , combinatul siderurgic a generat ani la rând salarii peste medie, reflectate acum în pensii mai mari.

În Constanța și Argeș, dezvoltarea industrială – portuară și auto – a contribuit la pensii mai consistente.

Unde sunt cele mai mici pensii

La polul opus se află județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Vaslui, Teleorman, Olt, Suceava, Satu Mare și Ialomița, unde pensia medie variază între 2.200 și 2.400 lei.

Economiile acestor regiuni sunt slab industrializate, iar mulți pensionari au lucrat în agricultură – un sector cu contribuții reduse la sistemul public. De aceea, mii de români trăiesc cu pensii sub 1.000 lei lunar.

Discrepanțele care nu dispar

Luna octombrie 2025 confirmă din nou inegalitățile uriașe din sistemul de pensii. În timp ce unii români se descurcă cu puțin peste o mie de lei, alții încasează sume de zeci de ori mai mari.

Aceste diferențe provin din structura economică inegală a țării și din politicile publice care au favorizat, de-a lungul timpului, anumite categorii profesionale.

Deși pensiile au crescut în ansamblu, decalajele regionale și sociale rămân o realitate dureroasă, ce va continua să alimenteze dezbateri și nemulțumiri în anii următori.