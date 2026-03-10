Lider al galeriei echipei Petrolul, vizat într-un dosar după violențele de la meciul cu Rapid

Poliștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare marți nouă mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Prahova.

Ancheta vizează infracțiuni de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Cercetările au fost declanșate după incidentele produse la 6 februarie 2026, la meciul dintre Rapid și Petrolul, disputat pe Stadionul Giulești.

Potrivit anchetatorilor, în sectorul destinat suporterilor oaspeți ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, care a creat teamă în rândul persoanelor aflate în apropiere și a afectat ordinea publică.

În urma activităților desfășurate marți, nouă persoane bănuite de implicare în incidente au fost depistate și urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri. În timpul perchezițiilor au fost ridicate și bunuri considerate de interes pentru anchetă.

În paralel, Jandarmeria Capitalei a desfășurat verificări privind încălcările legii produse la același meci. Jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală în baza Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Totodată, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.630 de lei. Dintre acestea, trei amenzi, în valoare de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv pentru nerespectarea obligațiilor legale, iar două sancțiuni, în valoare totală de 20.000 de lei, au vizat societatea de pază și protecție.

În același context, jandarmii au dispus patru sancțiuni complementare de interzicere a accesului la competiții sportive pentru perioade cuprinse între șase luni și un an.

Ulterior, în urma continuării verificărilor, luni au mai fost identificate 26 de persoane implicate în fapte antisociale, dintre care 24 suporteri ai uneia dintre echipe și doi ai echipei adverse.

În aceste cazuri au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.150 de lei, precum și 16 interdicții de acces la competiții sportive pentru o perioadă de un an.

(sursa: Mediafax)