Pepco avertizează clienții: Cum să eviți înșelătoriile care folosesc numele magazinului

Compania subliniază că singura sursă oficială de informare este pagina sa oficială de Facebook.

"În acest moment, mai multe conturi folosesc imaginea noastră pentru a înșela oamenii. Aceasta este singura pagină oficială Pepco. Nu oferim cadouri prin concursuri care cer plata cu cardul sau alte informații personale. Toate concursurile și campaniile Pepco se anunță doar aici, pe pagina oficială", a transmis Pepco România pe Facebook.

Cum acționează escrocii

Înșelătoriile online în astfel de cazuri se bazează adesea pe promisiuni false de premii, vouchere sau cadouri.

Escrocii creează pagini și conturi care imită identitatea oficială a brandului, solicitând apoi date personale sau bancare pentru a oferi câștigurile fictive. Victimele riscă astfel să le fie furați banii. De cele mai multe ori, escrocii folosesc și numele unor instituții sau persoane publice pentru a-i convinge mai ușor pe utilizatori, notează dcnews.ro.

Pepco îi sfătuiește pe clienți să verifice atent sursa informațiilor și să nu furnizeze date personale în afara canalelor oficiale ale companiei.