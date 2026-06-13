Percepție greșită: Unde sunt prețuri mai mari pe litoral, în România sau Bulgaria?

Paul Anghel, fost șef ANPC, a ajuns la o concluzie neașteptată. Acesta a comparat prețurile de la magazine din Mangalia și Balcic și a constatat că în Bulgaria acestea sunt mai mari.

Concluzia contrazice percepția românilor, care cred că produsele din țară sunt mai mari decât cele din Bulgaria.

„Am comparat prețurile din Carrefour Mangalia, cu cele din Carrefour Balcic. Concluzia este surprinzătoare pentru mulți turiști români: numeroase produse sunt mai scumpe pe litoralul bulgăresc decât pe litoralul românesc.

Ani la rând am auzit că în Bulgaria este mai ieftin”. Astăzi, realitatea din magazine arată că această percepție nu mai este valabilă în toate situațiile. Recomand consumatorilor să compare prețurile și să nu își bazeze deciziile doar pe impresii sau pe experiențe din anii trecuți. Bonul de casă rămâne cel mai bun indicator al costului real al unei vacanțe”, a transmis Paul Anghel pe Facebook.

Recent, fostul director al ANPC a anunțat că a plecat în Europa deoarece nu mai este nevoie de expertiza lui. El prezintă situații pe care le descoperă acolo.

„Aparent nu mai este nevoie de mine și de expertiza acumulată în domeniul protecției consumatorilor. Așa că am plecat prin Europa și m-am oprit în Franța, să văd cum arată magazinele lor și să înțeleg dacă oaia neagră este, într-adevăr, România. Am constatat că lucrurile pot sta – și chiar stau – mult mai rău în Europa de Vest, cea care ne scoate la tablă și ne ceartă că nu respectăm toate directivele și regulamentele europene. Pare că pentru noi sunt un fel de reguli, iar pentru ei funcționează altele”, a explicat Paul Anghel.

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