Performanțe în agricultură: România pe primele locuri în UE la principalele culturi

Potrivit datelor prezentate de INS, în anul 2025 s-a înregistrat o creștere a suprafețelor și a randamentelor (producția medie la hectar) la principalele culturi.

Astfel, suprafața cultivată cu cereale pentru boabe a crescut cu 0,7%, iar producția cu 37,2%, în principal datorită creșterii randamentelor la hectar.

Suprafața cultivată cu grâu în anul 2025, reprezintă 45,3% din suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu porumb boabe 38,6%.

Producția de cereale a crescut în principal datorită creșterii cu 36,6% a producției de grâu care are o pondere de 51,8% în producția de cereale.

În ceea ce privește leguminoasele pentru boabe, producția a crescut față de anul precedent cu 93,7%, ca urmare a creșterii randamentului la hectar.

La plantele uleioase, producția a crescut cu 60,9%, iar suprafața cultivată cu 11,0%. Creșteri ale producției s-au mai înregistrat la rapiță (+2,1 ori), floarea soarelui (+36,5%) și scăderi la soia boabe (-15,4%).

Suprafața cultivată cu cartofi a crescut cu 2,6%, iar producția cu 10,0%.

La legume, producția a crescut cu 20,8%, ca urmare a creșterii randamentelor la hectar, dar și a suprafețelor cultivate.

În anul 2025, față de anul precedent, producția de struguri a crescut cu 14,4%, ca urmare a creșterii randamentului la hectar (+15,1%), iar producția de fructe din livezi a scăzut cu 12,9%, din cauza scăderii randamentelor la hectar.

În ceea ce privește statisticile europene, INS notează că, la porumb boabe, România s-a situat pe primul loc la suprafața cultivată și pe locul trei la producția realizată, după Franța și Polonia.

La floarea soarelui, România s-a situat pe primul loc atât la suprafața cultivată cât și la producția realizată, iar la grâu, România s-a situat pe locul patru atât la suprafața cultivată cât și la producția realizată, după Franța, Germania și Polonia.

La cartofi, România s-a situat pe locul șase la suprafața cultivată după Germania, Polonia, Franța, Olanda, Belgia și pe locul nouă la producția realizată după Germania, Franța, Olanda, Polonia, Belgia, Danemarca, Spania și Italia