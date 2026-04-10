Pericol major: Fenomenul „Super El Niño” ar putea aduce foamete la nivel global

Ce este„El Niño”

Acesta reprezintă un fenomen climatic periodic, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor Pacificului tropical, care influențează semnificativ tiparele meteorologice la nivel global și poate genera secete severe, furtuni puternice sau precipitații extreme în diferite regiuni ale lumii, potrivit observatornews.ro.

Potrivit meteorologilor, El Nin ar putea avea o intensitate mai mare decât cele înregistrate anterior, existând riscul unui așa-numit „super El Niño”, cu efecte extinse asupra agriculturii și lanțurilor de aprovizionare.

Piețele globale sub presiune

Experții avertizează că un astfel de fenomen ar veni într-un moment deja tensionat, marcat de conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu și de creșteri semnificative ale prețurilor la energie, combustibili și îngrășăminte.

În acest context, suprapunerea factorilor climatici și geopolitici ar putea genera ceea ce analiștii numesc o „furtună perfectă”, cu efecte directe asupra securității alimentare globale.

Produse agricole vulnerabile

Istoric, episoadele El Niño au avut un impact puternic asupra mai multor materii prime agricole. Printre cele mai expuse sunt cacao, uleiurile vegetale, orezul și zahărul.

De asemenea, sunt vizate și produse de larg consum precum bananele, ceaiul, cafeaua, ciocolata, dar și carnea provenită de la animale hrănite cu soia, sectoare sensibile la variațiile climatice și la perturbările lanțurilor de producție.

Scumpiri la alimente

Specialiștii subliniază că un eveniment climatic de o asemenea amploare ar putea accentua volatilitatea piețelor și ar exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor alimentelor la nivel global, într-un moment în care multe economii se confruntă cu inflație ridicată și instabilitate economică.