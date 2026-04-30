Decizie istorică într-o țară din Europa: Referendum pentru limitarea drastică a populației

Tendința este în creștere, pe fondul intensificării dezbaterilor publice privind imigrația și presiunea asupra infrastructurii.

Elveția ar putea limita populația la 10 milioane de locuitori

Potrivit unui sondaj, realizat în perioada 22–23 aprilie 2026 și publicat de Tages-Anzeiger, 52% dintre cei peste 16.000 de respondenți susțin sau sunt favorabili ideii de limitare a populației, în timp ce 46% se opun.

Comparativ cu un sondaj anterior, realizat la începutul lunii martie, sprijinul pentru inițiativă este în creștere, de la 45% la 52%, un fenomen considerat neobișnuit în contextul referendumurilor elvețiene, unde sprijinul tinde să scadă pe măsură ce se apropie votul.

Relații controversate cu UE

Guvernul federal a respins propunerea, susținută de formațiunea de dreapta Partidul Popular Elvețian, argumentând că măsura ar putea afecta relațiile cu Uniunea Europeană și ar limita accesul pe piața muncii, cu efecte negative asupra economiei.

Inițiativa a strâns în luna februarie cele 100.000 de semnături necesare pentru organizarea unui referendum național, programat pentru 14 iunie.

Propunerea prevede ca populația rezidentă permanentă să nu depășească pragul de 10 milioane până în 2050 și include măsuri de reducere a imigrației, în special a solicitanților de azil. De asemenea, inițiativa vizează renunțarea la acordul privind libera circulație cu Uniunea Europeană.

În prezent, Elveția are o populație de peste 9 milioane de locuitori, iar nivelul ridicat al imigrației este susținut de atractivitatea pieței muncii și de standardul ridicat de viață.

Referendumul din 14 iunie 2026 urmează să decidă direcția uneia dintre cele mai dezbătute politici demografice din ultimii ani în Elveția.