Peste 200 de cicliști „cuceresc” Dobrogea după șapte ani de așteptare

Potrivit Primăriei Constanţa, una dintre cele mai importante competiţii de ciclism din România, Turul Dobrogei, revine în 2026 în atenţia publicului după o pauză de şapte ani. Evenimentul, cu o tradiţie începută în 1968, se va desfăşura în perioada 1-3 mai, sub egida Federaţiei Române de Ciclism.



"Competiţia este organizată de Clubul Sportiv Municipal Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Ciclism Constanţa, Clubul 'Euxin' Constanţa, Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană de Sport Constanţa, şi va reuni peste 200 de ciclişti profesionişti, alături de peste 150 de copii înscrişi în probe dedicate", reiese dintr-un comunicat transmis de administraţia locală.



Pentru buna desfăşurare a competiţiei, în municipiul Constanţa vor fi instituite restricţii de circulaţie.



"Bulevardul Tomis - Tronson Bd. Mamaia - Bd. Ferdinand: Parcarea va fi interzisă în perioada 02 mai 2026, ora 22:00 - 03 mai 2026, ora 06:00; Circulaţia rutieră va fi închisă în data de:

03 mai 2026, între orele 06:00 - 13:00; - Tronson Bd. Ferdinand - Str. Traian: Parcarea va fi interzisă în perioada 02 mai 2026, ora 22:00 - 03 mai 2026, ora 16:00; Circulaţia rutieră va fi închisă în data de 03 mai 2026, între orele 13:00 - 16:00. Zona Sălii Sporturilor: Parcarea va fi restricţionată în perioada 02 mai 2026, ora 22:00 - 03 mai 2026, ora 16:00; Va fi asigurat un culoar de acces controlat din Str. Mircea cel Bătrân", se arată în comunicat.



Pe 2 mai, pentru etapa desfăşurată în municipiul Constanţa, pe traseul Sala Sporturilor - Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Brătianu - zona Lukoil, circulaţia rutieră nu va fi restricţionată, sportivii urmând să fie însoţiţi de echipaje de poliţie.



"Pentru a evita disconfortul, recomandăm participanţilor la trafic să îşi planifice din timp deplasările şi să aleagă rute alternative în intervalele menţionate. Turul Dobrogei înseamnă nu doar performanţă sportivă, ci şi energie, comunitate şi bucuria de a fi împreună în oraşul nostru", a menţionat municipalitatea.



Conform reprezentanţilor companiei de transport public CT Bus, duminică - 3 mai, atunci când probele din cadrul Turului Ciclistic al Dobrogei se vor desfăşura pe Bd. Tomis, între "Capitol" şi "Lupoaică", traseele liniilor 2-43, 43C, 43M şI 5-40 vor fi deviate în anumite intervale orare.



"Le recomandăm tuturor celor care intenţionează să călătorească cu mijloacele de transport în comun duminică, 3 mai, să consulte aplicaţiile CT BUS sau Tranzy pentru a afla informaţii în timp real despre poziţia autobuzelor pe trasee", a informat CT Bus.

