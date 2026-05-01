Dâmbovița devine „faleza” Capitalei: Weekend cu spectacole și plimbări la Străzi Deschise

„Pe 2–3 mai, «Străzi Deschise» continuă cu un weekend dedicat râului care traversează orașul – sub tema «Dâmbovița - râul care unește»”, potrivit organizatorilor.

Sâmbătă între orele 10:00 și 22:00, Calea Victoriei „devine o promenadă urbană”, fiind deschisă exclusiv circulației pietonale.

Duminică, 3 mai, cei pasionați de explorare sunt invitați să descopere „Bucureștiul altfel”, făcând o plimbare cu caiacul pe Dâmbovița.

Cei interesați sunt invitați, duminică, la Debarcader, în Piața Națiunilor unite. Călătoriile vor fi gratuite și se vor face după următorul program:

-10:00–14:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița, flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions

-14:00–16:00, traseu itinerant: Ateneul Român → Splaiul Independenței, Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu: Ovidiu Neacșu. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Număr maxim de participanți: 50 persoane/tur.

-16:00–20:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions

-17:00–19:00, traseu itinerant: Statuia lui Carol I → Muzeul de Istorie, Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu: Anita Sterea. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Număr maxim de participanți: 50 persoane/tur.

17:00–18:30, Piața Revoluției: Dezbatere publică „Dâmbovița Apă Dulce”.

Există o limită a locurilor disponibile, așa că doritorii sunt îndemnați să se înscrie individual, accesând formularul pus la dispoziție de organizatori pentru anumite curse individuale, pe site-ul arcub.ro.

De asemenea, pe tot parcursul zilei, în Piața Revoluției poate fi văzută expoziția stradală „Dâmbovița 2035”, care „deschide o conversație despre cum ar putea arăta această parte a orașului în anii care vin.

Duminică, va avea loc o dezbatere despre viitorul râului și al orașului, care aduce împreună administrația locală, specialiști, dar și comunitatea.

(sursa: Mediafax)

