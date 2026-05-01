Dâmbovița devine „faleza” Capitalei: Weekend cu spectacole și plimbări la Străzi Deschise

de Redacția Jurnalul    |    01 Mai 2026   •   00:40
Sursa foto: Facebook/Concerte, ateliere și relaxare la „Străzi Deschise"

Bucureștenii pasionați de sporturi nautice au, în acest weekend, posibilitatea să se plimbe cu caiacul pe râul Dâmbovița, în cadrul unui eveniment dedicat care face parte din seria „Străzi Deschise”.

„Pe 2–3 mai, «Străzi Deschise» continuă cu un weekend dedicat râului care traversează orașul – sub tema «Dâmbovița - râul care unește»”, potrivit organizatorilor.

Sâmbătă între orele 10:00 și 22:00, Calea Victoriei „devine o promenadă urbană”, fiind deschisă exclusiv circulației pietonale.

Duminică, 3 mai, cei pasionați de explorare sunt invitați să descopere „Bucureștiul altfel”, făcând o plimbare cu caiacul pe Dâmbovița.

Cei interesați sunt invitați, duminică, la Debarcader, în Piața Națiunilor unite. Călătoriile vor fi gratuite și se vor face după următorul program:

-10:00–14:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița, flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions

-14:00–16:00, traseu itinerant: Ateneul Român → Splaiul Independenței, Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu: Ovidiu Neacșu. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Număr maxim de participanți: 50 persoane/tur.

-16:00–20:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions

-17:00–19:00, traseu itinerant: Statuia lui Carol I → Muzeul de Istorie, Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu: Anita Sterea. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Număr maxim de participanți: 50 persoane/tur.

17:00–18:30, Piața Revoluției: Dezbatere publică „Dâmbovița Apă Dulce”.

Există o limită a locurilor disponibile, așa că doritorii sunt îndemnați să se înscrie individual, accesând formularul pus la dispoziție de organizatori pentru anumite curse individuale, pe site-ul arcub.ro.

De asemenea, pe tot parcursul zilei, în Piața Revoluției poate fi văzută expoziția stradală „Dâmbovița 2035”, care „deschide o conversație despre cum ar putea arăta această parte a orașului în anii care vin.

Duminică, va avea loc o dezbatere despre viitorul râului și al orașului, care aduce împreună administrația locală, specialiști, dar și comunitatea.

(sursa: Mediafax)

