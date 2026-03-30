Ne obișnuim cu scumpirile și spunem că e normal. Adevăratul pericol al crizei energetice pe care o ignorăm

Într-o analiză amplă, Dumitru Chisăliță, președintele AEI, avertizează că cea mai mare criză nu este cea care lovește brusc, ci cea care se instalează lent, iar oamenii ajung să o considere normalitate. Potrivit acestuia, problema nu este doar economică, ci mai ales una de mentalitate: ne adaptăm la crize în loc să le prevenim, iar această „anestezie colectivă” poate deveni cel mai mare risc pentru viitor.

Cea mai periculoasă criză este cea care nu sperie pe nimeni! De ce autoritățile nu intervin? De ce oamenii nu se revoltă?

Atrofierea simțurilor față de pericole este poate cea mai subtilă și mai periculoasă formă de degradare colectivă. În timp, ne obișnuim cu disconfortul, cu lipsurile și cu nedreptatea, până când acestea nu ni se mai par anormale, ci devin parte dintr-un „firesc” distorsionat. Am învățat să trăim prost și să-i spunem normal, să acceptăm compromisuri zilnice fără să mai simțim nevoia de schimbare. Astfel, cea mai periculoasă criză nu este cea care izbucnește violent și sperie, ci aceea care se instalează lent, fără zgomot, amorțind reacția oamenilor. Este criza care nu trezește revoltă, pentru că a devenit invizibilă în obișnuință – iar în această tăcere se ascunde adevăratul ei pericol.

Crizelele petrolului

Criza petrolului (în special cea din 1973 și apoi cea din 1979) a generat reacții foarte diferite în rândul oamenilor, atât la vremea respectivă, cât și în prezent. Percepțiile depind mult de context, educație și experiențe personale.

Există ceva profund contraintuitiv în felul în care societatea reacționează la criza petrolului din 2026. Dacă în anii ’70 – în special în 1973 și 1979 – șocurile energetice au generat panică, furie și schimbări vizibile de comportament, astăzi domină o stare aproape paradoxală - calmul. Nu este un calm liniștitor, ci unul tensionat, încăpățânat, aproape defensiv.

În trecut, reacțiile erau brute și imediate. Oamenii vedeau criza ca pe o amenințare directă, cozi la benzină, raționalizare, prețuri care creșteau peste noapte. „Lumea modernă” părea fragilă, iar această fragilitate era simțită în viața de zi cu zi. A apărut furia – îndreptată către guverne incapabile sau către companii percepute ca profitând de situație. Dar, dincolo de frică și revoltă, a existat și un efect profund de conștientizare a dependenței energetice. Criza a funcționat ca un semnal de alarmă real. Oamenii au început să consume mai puțin, să conducă mai rar, să caute eficiență. Această mentalitate a influențat generații întregi.

Criza petrolului din 2026 nu a provocat panică generalizată. Nu există isteria colectivă din alte epoci, nici sentimentul că lumea se schimbă definitiv. În schimb, domină o atitudine surprinzător de calmă, convingerea aproape unanimă că totul este temporar și că, în curând, lucrurile vor reveni la normal.

Pentru mulți oameni, această criză este doar „încă una”. O perturbare într-un șir deja familiar de crize – pandemii, inflație, războaie. Experiența ultimilor ani a creat o obișnuință, lucrurile se strică, dar apoi se repară. Prețurile cresc, dar apoi scad. Viața se complică, dar revine la rutina cunoscută.

Această mentalitate nu este neapărat naivă. Este, într-un fel, un mecanism de adaptare. Oamenii nu pot trăi permanent în stare de alarmă. Așa că aleg să creadă că situația este tranzitorie. Că este doar o fază. Și totuși, această încredere în „revenirea la normal” ascunde o problemă mai profundă. Pentru că normalul în sine este fragil. Dependența de petrol, tensiunile geopolitice, infrastructura construită pe consum intens – toate acestea nu dispar odată cu scăderea prețurilor.

Există riscul ca această criză să fie tratată nu ca un semnal de alarmă, ci ca un inconvenient temporar. Ca o paranteză, nu ca un punct de cotitură. Poate că oamenii nu se tem. Dar nici nu schimbă mare lucru. Iar dacă lecțiile nu sunt învățate, atunci viitorul nu va aduce neapărat o revenire la normal, ci doar o succesiune de „normale” din ce în ce mai instabile. Poate că adevărata problemă nu este panica. Ci liniștea.

Românii nu percep criza din Strâmtoarea Ormus ca o criză a petrolului

Dar astăzi, tabloul este mult diferit. Nu discutăm de o luptă între două culturi diferite – occident vs lumea. Criza există. Prețurile cresc. În unele cazuri, chiar abrupt – un salt de 25% într-o lună nu mai este o fluctuație, ci un șoc.

Răspunsul nu este simplu, dar are două direcții posibile. Fie societatea are încă suficientă capacitate de absorbție pentru a suporta aceste creșteri fără a-și modifica fundamental stilul de viață.

Fie dependența de automobil și de combustibili fosili este atât de profundă, încât chiar și creșteri semnificative de preț nu mai pot produce ajustări rapide.

În ambele cazuri, concluzia este incomodă pentru discursul public. Pentru că dacă nu există un blocaj real, vizibil și generalizat, atunci argumentul pentru intervenții uniforme – precum reducerea accizelor pentru toată lumea – devine mai slab. Nu mai vorbim despre o societate paralizată de costuri, ci despre una care continuă să funcționeze aproape normal, netransferând însă presiunea către bugetul public.

Desigur, această observație trebuie nuanțată. Lipsa unei schimbări vizibile în trafic nu demonstrează absența impactului economic. Dar slăbește ideea unei crize care justifică reacții generalizate și imediate din partea Guvernului.

Mai profund decât atât, însă, problema nu este economică, ci mentală. Liniștea. Această liniște colectivă este, simultan, un mecanism de adaptare și o formă de evitare. Pentru că a accepta că aceste crize pot deveni recurente – sau chiar structurale – înseamnă a accepta că „normalul” pe care îl așteptăm nu mai este sustenabil.

Iar această idee este mult mai greu de acceptat decât o simplă scumpire la pompă. În fond, oamenii nu neagă realitatea. O amână. Credința într-o revenire inevitabilă la normal este ultimul refugiu psihologic într-o lume din ce în ce mai instabilă. Dar tocmai această credință riscă să întârzie schimbările reale. Pentru că marile transformări nu vin întotdeauna cu zgomot. Uneori se instalează lent, în timp ce societatea așteaptă ca lucrurile să revină la cum au fost.

Iar când devine clar că nu mai revin, opțiunile sunt deja limitate. Poate că problema nu este lipsa de reacție. Poate că problema este că reacția vine prea târziu. Și, în mod paradoxal, nu panica este pericolul cel mai mare într-o criză energetică. Ci liniștea.

De ce pare întemeiat ca Guvernul să nu intervină în creșterea prețului la combustibili, excepție făcând sectoarele economice vulnerabile

Creșterea prețurilor la combustibili nu a fost tratată, ca o criză care cere intervenție urgentă. Reducerea accizelor, plafonările sau compensațiile sunt prezentate drept soluții „pentru oameni”. Dar realitatea din trafic spune o poveste mult mai incomodă — și pe care clasa politică o evită deliberat.

Străzile nu sunt mai goale. Nu există o reducere vizibilă a utilizării mașinii personale. Nu asistăm la o schimbare de comportament proporțională cu scumpirile. Dimpotrivă, mobilitatea individuală continuă aproape nestingherită, ca și cum prețul carburantului ar fi rămas același. Acesta nu este un detaliu minor. Este un indicator economic, repetat continuu de autorități, clar și brutal – prețul nu a crescut suficient de mult - creșterea prețului nu a generat o presiune reală suficientă pentru a schimba comportamentul de consum.

În aceste condiții, autoritățile apreciază că intervenția statului nu poate fi justificată ca măsură de protecție socială. Devine, în esență, o subvenție mascată pentru un consum care nu doar că persistă, dar nici măcar nu dă semne de ajustare. Statul nu „ajută oamenii”, ci plătește din bani publici pentru ca aceștia să nu simtă, ceea ce pare că nu suimpt, consecințele propriilor alegeri de consum.

Mai mult, această logică creează un precedent periculos pentru stat, orice creștere de preț devine automat o problemă care trebuie rezolvată de stat, indiferent dacă există sau nu un impact real în economie sau asupra comportamentului consumatorului. Este o eroare economică a societății, în care responsabilitatea individuală este înlocuită de așteptarea permanentă a intervenției publice.

Argumentul că „toate prețurile cresc din cauza combustibilului” este real, dar incomplet. Dacă, în paralel, consumul de carburant rămâne ridicat și constant, atunci înseamnă că economia și populația absorb deja aceste costuri. A interveni suplimentar în acest context nu mai înseamnă stabilizare, ci distorsionare artificială a pieței.

Există și o dimensiune de echitate pe care discursul public o ignoră sistematic. Reducerea generalizată a prețului la combustibil favorizează exact acele segmente care consumă cel mai mult: utilizatorii frecvenți de autoturisme, de multe ori din clasele cu venituri medii și mari. Cei care nu dețin mașini sau le folosesc rar — adesea categoriile mai vulnerabile — beneficiază marginal, dar suportă costul prin bugetul public. Este o redistribuire inversă, mascată sub retorica „sprijinului pentru populație”. Este ceea ce se întâmplă pe piața gazelor.

Și poate cel mai grav efect este cel strategic. În loc să forțeze, fie și lent, o ajustare a comportamentului — optimizarea deplasărilor, orientarea către alternative, presiunea pentru infrastructură mai bună — statul alege calea comodă:î, menține artificial dependența de combustibili fosili. Practic, plătește pentru stagnare.

Realitatea este simplă și inconfortabilă, dacă traficul rămâne la același nivel în ciuda scumpirilor, atunci nu ne aflăm într-o criză de accesibilitate, ci într-o criză de voință de adaptare. Iar statul nu ar trebui să subvenționeze lipsa de adaptare.

Intervenția ar fi justificată doar acolo unde există dovezi clare de afectare severă — sectoare economice critice – agricultură, transporturi, industria alimentară sau categorii vulnerabile. În rest, prețurile pieței au un rol util, transmite un semnal economic corect, încurajează eficiența și, pe termen lung, reduce presiunea asupra infrastructurii urbane.

A continua să intervii continuu asupra prețului la combustibil într-un context în care consumul nu scade nu este doar ineficient. Este o decizie care consumă resurse publice pentru a conserva un comportament ineficient, inechitabil și nesustenabil. Iar asta nu mai este politică economică — este pur și simplu evitare.

La fel cum a nu comunica, a nu interveni, a nu reîntoarce la consumatori supraîncasările din perioada de criză este anormală.

Anestezia colectivă în fața scumpirii petrolului

Există momente în care pericolele nu mai vin sub forma unor șocuri bruște, ci se infiltrează lent, aproape imperceptibil, în rutina noastră zilnică. Creșterea constantă a prețului la țiței este unul dintre aceste pericole. Nu pentru că nu ar fi vizibil, ci pentru că, paradoxal, a devenit prea familiar. Trăim astăzi într-o stare de „atrofiere a simțurilor”, în care reacția la risc este înlocuită de o resemnare tăcută.

În urmă cu câțiva ani, o scumpire abruptă a carburanților genera proteste, dezbateri aprinse și presiune publică asupra decidenților. Astăzi, aceleași creșteri sunt absorbite aproape fără reacție. Le observăm, le comentăm în treacăt, dar ne adaptăm rapid. Ajustăm bugete, reducem alte cheltuieli și mergem mai departe. Această adaptare continuă, deși pare un semn de reziliență, ascunde în realitate o problemă mai profundă, pierderea capacității de a mai percepe pericolul în mod acut.

Mai grav este că această anestezie nu afectează doar populația, ci și zona decizională. Politicile energetice sunt adesea reactive, nu preventive. În loc să asistăm la strategii coerente de reducere a dependenței de petrol, vedem amânări, compromisuri și soluții de moment. Dependența de resurse volatile rămâne, iar vulnerabilitatea economică se adâncește în tăcere.

Creșterea prețului la țiței nu este doar o problemă de cost la pompă. Este un fenomen cu efecte în lanț: transport mai scump, produse mai scumpe, inflație, presiune pe mediul de afaceri și, în cele din urmă, scăderea nivelului de trai. Fiecare creștere aparent minoră contribuie la o erodare lentă, dar sigură, a stabilității economice.

Pericolul real nu este doar prețul în sine, ci obișnuința cu el. Atunci când un risc devine „normal”, capacitatea de reacție dispare. Iar fără reacție, nu există nici schimbare. Ne aflăm într-un punct în care lipsa de reacție este, în sine, un risc.

Poate că nu putem controla piața globală a petrolului. Dar putem controla modul în care răspundem la ea. Putem alege între a ne adapta pasiv sau a anticipa activ. Între a accepta inevitabilul și a construi alternative.

În lipsa unei treziri colective, ceea ce astăzi pare suportabil ar putea deveni, mâine, insuportabil. Iar atunci, reacția va veni prea târziu.

Cum ne apărăm de noi înșine

Cele mai mari pericole nu vin întotdeauna din exterior, ci din interiorul nostru. Nu crizele ne surprind cel mai tare, ci felul în care alegem să le ignorăm până când devin inevitabile. Nu lipsa informației ne vulnerabilizează, ci refuzul de a o lua în serios. Într-o lume în care pericolele sunt tot mai vizibile, paradoxul este că devenim tot mai orbi la ele.

Ne apărăm greu de noi înșine pentru că nu ne percepem ca fiind o amenințare. Ne vedem raționali, adaptați, capabili să facem față oricărei situații. Și totuși, în practică, ne sabotăm constant prin amânare, comoditate și iluzia că „nu ni se poate întâmpla tocmai nouă”. Este o formă de autoînșelare colectivă, o liniște artificială în care riscurile sunt minimalizate până la dispariție – cel puțin în conștiința noastră.

De câte ori nu am văzut semnele unei probleme, dar am ales să le ignorăm? De câte ori am preferat confortul prezent în locul siguranței viitoare? Această tendință nu este accidentală. Este parte din natura umană, ne adaptăm rapid, ne obișnuim cu orice, chiar și cu ceea ce ar trebui să ne alarmeze. Iar această obișnuință este, poate, cea mai periculoasă formă de vulnerabilitate.

A ne apăra de noi înșine înseamnă, în primul rând, să ne recunoaștem limitele. Să acceptăm că nu suntem întotdeauna lucizi, că emoțiile și rutina ne pot distorsiona percepția. Înseamnă să cultivăm un reflex de întrebare, nu de acceptare. Să ne îndoim de propriile certitudini atunci când acestea devin prea confortabile.

În al doilea rând, înseamnă disciplină. Nu acea disciplină rigidă, impusă din exterior, ci una interioară, construită conștient. Capacitatea de a amâna plăcerea imediată pentru un bine mai mare mai târziu, de a acționa chiar și atunci când nu există presiune imediată. Este diferența dintre a reacționa și a preveni.

Dar, poate cel mai important, înseamnă curaj. Curajul de a vedea realitatea așa cum este, nu așa cum ne-ar plăcea să fie. Curajul de a ieși din inerție, de a lua decizii incomode, de a nu merge mereu în direcția majorității atunci când aceasta greșește.

Nu putem elimina riscurile din lume. Dar putem reduce unul esențial, propria noastră neglijență. Pentru că, în final, nu ceea ce nu știm ne face vulnerabili, ci ceea ce știm și alegem să ignorăm.

Adevărata protecție începe în momentul în care încetăm să ne mai subestimăm propriul rol în apariția pericolelor. Și, poate, în momentul în care înțelegem că, uneori, cel mai dificil adversar suntem chiar noi.

Populismul și slăbiciunea noastră de a crede în el

Populismul nu este doar o problemă a politicienilor. Este, înainte de toate, o problemă a noastră. A felului în care alegem să gândim, să reacționăm și, uneori, să evităm realitatea. De fiecare dată când o promisiune imposibilă ne pare plauzibilă, când o explicație simplă ne liniștește mai mult decât un adevăr complicat, populismul câștigă teren. Nu pentru că ar fi mai puternic, ci pentru că noi devenim mai slabi.

În esență, populismul nu face decât să exploateze o slăbiciune profund umană, dorința de soluții rapide. În fața unor probleme complexe – economice, sociale sau politice – tentația de a accepta răspunsuri simple este uriașă. Este mult mai ușor să crezi că există un vinovat clar și o soluție imediată decât să accepți că realitatea este nuanțată, iar schimbarea necesită timp, compromis și responsabilitate.

Este nevoie, mai ales, de răbdare. Populismul se hrănește din nerăbdare, din dorința de rezultate imediate. Dar societățile nu se schimbă peste noapte. Reformele reale sunt lente, adesea imperfecte și rareori spectaculoase. A accepta acest lucru nu înseamnă resemnare, ci maturitate.

Apărarea împotriva populismului este o formă de responsabilitate personală. Nu putem delega complet gândirea noastră altora. Nu putem cere lideri mai buni fără să devenim noi înșine cetățeni mai lucizi. Pentru că, în lipsa acestei lucidități, orice societate, oricât de stabilă ar părea, poate deveni vulnerabilă.

Populismul nu începe pe scenă. Începe în mintea fiecăruia dintre noi, în momentul în care alegem confortul unei iluzii în locul dificultății adevărului. Iar apărarea reală începe exact din același loc.

Cât trebuie să coste combustibilul ca românii să lase mașina acasă

România nu este o țară în care mașina este un lux. În unele cazuri, mașina este o necesitate structurală. În alte cazuri este un moft. Dacă ne uităm strict la autoturisme, tabloul e clar, în România sunt aproximativ 8 milioane de autoturisme, dintre care aproape 5 milioane circulă zilnic. Ele consumă în jur de 10 milioane de litri pe zi și generează peste 130 de milioane de kilometri parcurși zilnic. Vorbim despre mofturi și despre infrastructura reală a vieții de zi cu zi: navetă, școală, cumpărături, acces la servicii.

Asta explică de ce românii tolerează prețuri în creștere fără să reacționeze imediat. Cererea de carburant, în cazul populației, este rigidă pe termen scurt. Pentru unii oamenii nu există alternative viabile. Transportul public este inegal distribuit, iar urbanismul ultimelor decenii a împins milioane de oameni în zone dependente de mașină.

Există și cei pentru care mașina este parte din imagine. Vor tăia din alte cheltuieli, vor amâna alte decizii, dar nu vor renunța la volan. Nu imediat .

Asta explică de ce creșterea prețului carburantului nu produce schimbări uniforme. Nu toți reacționează la preț. Unii reacționează la pierdere de statut.

De aceea, întrebarea „la ce preț renunță românii la mașină?” este, în esență, greșită. Prețul contează, dar nu este decisiv. Pentru mulți români, pragul nu este financiar, ci simbolic. Și acela este mult mai greu de atins.

Modelele economice arată că, până în jurul valorii de 10 lei pe litru, efectele sunt marginale. Oamenii reduc ușor utilizarea, dar nu schimbă comportamentul fundamental. Între 10 și 11 lei apare disconfortul, dar nu și abandonul. Pragul real începe însă în jurul valorii de 11 lei pe litru — nu pentru că ar exista o magie în această cifră, ci pentru că este primul nivel la care costul devine vizibil în bugetul lunar. De aici încolo, lucrurile se schimbă.

La 11 lei pe litru, apreciem că încep să dispară din trafic câteva sute de mii de mașini zilnic — nu definitiv, ci prin reducerea frecvenței. Drumurile inutile sunt eliminate, traseele sunt optimizate, iar unele navete sunt înlocuite cu alternative. La 12 lei, efectul devine sistemic: sute de mii de șoferi reduc drastic utilizarea, iar traficul începe să se subțieze vizibil. La 14 lei, mașina nu mai este un reflex zilnic pentru o parte semnificativă din populație, ci o resursă utilizată selectiv.

Dar această transformare nu este uniformă. Există un nucleu dur — aproximativ o treime dintre șoferi — care nu pot renunța, indiferent de preț. Sunt cei din zone slab conectate, cei care depind de mașină pentru muncă sau pentru acces la servicii de bază. Schimbarea începe de la margine și avansează spre centru pe măsură ce prețul crește. Prețul, singur, nu rezolvă nimic durabil. El poate reduce temporar traficul, dar nu creează alternative. Fără investiții în transport public, în infrastructură feroviară și în urbanism coerent, orice creștere de preț devine doar o taxă pe necesitate.

Așadar, răspunsul la întrebare nu este o cifră exactă, ci un interval, între 11 și 12 lei pe litru începe schimbarea reală, iar peste 12 lei devine masivă. Dar chiar și atunci, România nu va „lăsa mașina acasă” în sensul absolut. Va învăța doar să o folosească mai rar. Iar asta spune mai multe despre cum este construită țara decât despre cât costă benzina.

Ce trebuie sa facă în această autoritățile în această criză a Petrolului

Criza petrolului nu e doar o problemă de piață, ci un test de luciditate politică. Aici se vede diferența dintre un guvern care reacționează pentru aplauze și unul care guvernează pentru stabilitate.

1. Să spună adevărul (chiar dacă e incomod)

Primul reflex greșit în crize este cosmetizarea realității. Guvernul trebuie să recunoască public riscurile (inflație, scumpiri în lanț), să explice clar cauzele (dependență, context global) și să pregătească populația, nu să o liniștească fals. Oamenii suportă mai ușor adevărul decât minciunile, reacționează mai bine dacă sunt alertați, decat dacă sunt surprinși. Să se evite retorica, prin dialog pertinent și explicit, prin răspunsuri la toate propunerile venite către acesta. A dialoga cu oamenii nu este pierdere de vreme, este construcția încrederii și mai ales este răaspunsul la scenaritele ce cuprinde societatea.

2. Măsuri țintite, nu populiste

Plafonările sau „banii aruncați peste tot” pot părea atractive, dar distorsionează piața, creează costuri pe termen lung, riscă penurie. Tocmai de aceea trebuie să se acorde sprijin pentru categoriile vulnerabile, ajutor pentru sectoarele critice (transport, agricultură) și intervenții temporare, nu permanente.

3. Reducerea dependenței (rapid și strategic)

Criza trebuie folosită ca punct de cotitură. Acțiunile trebuie însoțite și de investiții accelerate în energie alternativă, eficiență energetică (clădiri, industrie) și mai ales diversificarea surselor de aprovizionare. Crizele sunt singurele momentele în care schimbarea devine posibilă și nu trebuie ratate.

4. Stabilitate și predictibilitate economică

Investitorii și companiile au nevoie de claritate. Guvernul trebuie să evite schimbările bruște de taxe/reguli (acum elimină acciza și peste 3 luni măresc taxele), să ofere un cadru stabil pe termen mediu și să comunice din timp orice măsură.

5. Protejarea lanțurilor economice

Petrolul afectează tot: transport, producție, alimente. Tocmai de aceea trebuie stabilite priorități, menținerea funcțională a transportului, sprijin pentru logistică și mai ales prevenirea blocajelor economice, susține Dumitru Chisăliță, Președinte AEI