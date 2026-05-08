Petrolul explodează după confruntările SUA-Iran. Bursele mondiale intră pe roșu

Piețele din întreaga lume au înregistrat o evoluție pozitivă în această săptămână, pe fondul optimismului crescând că conflictul care durează de 10 săptămâni – și care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului – se va încheia în curând, potrivit AFP, citată de France24.

Cu toate acestea, apetitul pentru risc a fost temperat, joi, în urma știrilor conform cărora forțele americane au lansat atacuri asupra unor ținte militare iraniene, ca răspuns la un atac asupra a trei distrugătoare americane în strâmtoare, punând în pericol armistițiul încheiat în urmă cu o lună.

La rândul său, comandamentul militar central al Iranului a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul prin atacarea unui petrolier și a unei alte nave.

În urma disputei, Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Îi vom lovi mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu semnează acordul, REPEDE!”

Însă, când a fost întrebat la Washington dacă armistițiul mai este valabil, președintele SUA a răspuns: „Da, este. Ne-au luat peste picior astăzi. I-am făcut praf.”

„Ciocnirea” a avut loc la o zi după ce Trump a declarat că un acord ar putea fi aproape și în timp ce Teheranul analiza o propunere de o pagină a SUA pentru a pune capăt conflictului și a redeschide strâmtoarea, prin care trece de obicei o cincime din petrolul și gazul mondial.

De asemenea, Wall Street Journal a afirmat că Washingtonul ia în considerare reluarea unei operațiuni menite să ajute navele comerciale să traverseze strâmtoarea, operațiune pe care Trump a abandonat-o la doar o zi distanță, la începutul acestei săptămâni.

„Proiectul Libertate” a stârnit furia Iranului și l-a determinat să lanseze atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite.

Prețurile petrolului, care au scăzut cu aproximativ 10% în ultimele trei zile, au crescut cu peste 1% vineri.

Piețele bursiere au înregistrat o scădere la sfârșitul unei săptămâni marcate de o puternică creștere în Asia, susținută de o creștere bruscă a acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic legate de inteligența artificială.

Bursa din Seul a înregistrat o scădere de peste un procent după ce a atins mai multe recorduri în această săptămână, în timp ce bursele din Tokyo, Hong Kong, Sydney, Shanghai, Singapore, Wellington, Taipei, Manila și Jakarta au înregistrat, de asemenea, scăderi.

Pierderile au urmat unei retrageri pe Wall Street, unde S&P 500 și Nasdaq au scăzut de la maximele istorice, cu toate că analiștii au subliniat că pierderile nu au fost surprinzătoare după creșterea recentă.

„Încă o dată, fluxul de știri de pe frontul geopolitic a arătat că drumul către un acord durabil este departe de a fi liniar”, a declarat Chris Weston de la Pepperstone.

El a adăugat că „traderii au fost nevoiți să-și reconsidere ipotezele privind traiectoria conflictului și normalizarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz, formulate în ultimele câteva sesiuni”.

Lira sterlină s-a depreciat față de dolar, pe fondul atenției investitorilor asupra alegerilor locale din Regatul Unit, unde se așteaptă ca Partidul Laburist, aflat la guvernare, să sufere pierderi semnificative, ceea ce ar putea amplifica apelurile la demisia prim-ministrului Keir Starmer sau la o provocare la adresa conducerii sale.

Între timp, presa japoneză a raportat că autoritățile au cheltuit aproximativ 64 de miliarde de dolari de săptămâna trecută pentru a susține yenul.

Se pare că intervențiile pe piață au început pe 30 aprilie, când moneda s-a depreciat până la aproape 160 de yeni pe dolar, cel mai scăzut nivel din ultimii aproape doi ani.

De atunci, s-au înregistrat mai multe creșteri ale valorii yenului, alimentând speculațiile privind noi măsuri din partea guvernului. Vineri, cursul se situa la aproape 157 de yeni pe dolar.

Investitorii așteaptă, de asemenea, publicarea datelor privind piața muncii din SUA, prevăzută pentru mai târziu în cursul zilei, sperând să-și facă o idee despre impactul războiului și al creșterii prețurilor asupra economiei.

