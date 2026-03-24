Mașini second-hand, piese fake, service-uri ilegale: verdict, 38% rable!

De asemenea, în 113 cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală, fiind constatate prejudicii în valoare aproape 68 de milioane de lei. Toate aceste cifre arată că există multe nereguli pe aceste piețe ale service-urilor auto și ale pieselor de schimb cărora le cad victime șoferii. Pe de altă parte, piața auto din țara noastră este dominată de mașinile second hand, iar în multe cazuri posesorii lor apelează la piese de schimb tot second hand. Anul trecut, șapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate au fost second-hand, arată datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Nereguli sunt reclamate și de Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) care avertizează asupra practicilor unor furnizori de piese auto care livrează componente către unități neautorizate, contribuind astfel la extinderea pieței negre. Această problemă are un impact negativ major asupra industriei auto din România, afectând siguranța rutieră, concurența corectă și drepturile consumatorilor. Service-urile autorizate sunt dezavantajate economic de aceste practici incorecte, deoarece trebuie să respecte reglementări stricte, în timp ce unitățile neautorizate funcționează fără costuri de conformare. Mai mult, astfel de ateliere evită plata taxelor și impozitelor, multe dintre ele operând la negru, ceea ce generează pierderi semnificative pentru bugetul de stat. POSA a cerut de mai mult timp intervenția urgentă a autorităților competente, precum Registrul Auto Român (RAR), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Transporturilor, pentru a combate acest fenomen. Pe site-ul oficial al RAR, proprietarii de vehicule pot consulta o listă detaliată cu aproximativ 12.500 de service-uri autorizate, clasificate în funcție de tipul de intervenții pentru care sunt acreditate.

Inspectorii RAR au verificat anul trecut în trafic, din punct de vedere tehnic, 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, s-a constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. În 2024, RAR a blocat intrarea în țară a 18 transporturi de componente auto neconforme cu normele europene.

75% din reparații se fac nefiscalizat

Un aspect important care influențează comportamentul șoferilor români este existența unui număr foarte mare de service-uri neautorizate. Studiile și analizele arată că o parte semnificativă a reparațiilor auto se realizează în afara cadrului legal, în ateliere improvizate, ceea ce afectează atât concurența corectă, cât și siguranța rutieră. Fenomenul este amplu și, potrivit unor estimări ale POSA, circa 75% din reparații se fac nefiscalizat, fiind realizate în service-urile neautorizate care atrag clienții prin prețuri mai mici, dar care oferă de multe ori servicii de calitate îndoielnică.

Practici neloiale și la service-urile cu ștaif

O amplă anchetă a Consiliului Concurenței pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor a dus la descoperire unei înțelegeri de tip cartel. Este vorba despre 25 de service-uri și două companii de asigurări care au fost amendate anul acesta cu 14,73 de milioane de lei pentru aceste practici care au afectat interesele șoferilor. Autoritatea de concurență a constatat că acestea și-au coordonat comportamentul comercial în vederea fixării și/sau uniformizării tarifelor de manoperă, a prețului pieselor de schimb, precum și a altor condiții comerciale, în relația cu anumite societăți de asigurare, eliminând în acest fel concurența între ele.

Piese auto contrafăcute - pierderi de miliarde de euro în UE

Vânzarea de piese auto contrafăcute are și un impact semnificativ asupra economiilor naționale. În Uniunea Europeană se estimează că se pierd aproximativ două miliarde de euro anual din cauza vânzării de produse contrafăcute, cum sunt bateriile și anvelopele auto, arată Asociația pentru protecția consumatorilor InfoCons. Această situație afectează proprietatea intelectuală a companiilor care investesc în dezvoltarea și producția de piese auto autentice, iar economiile locale și naționale suferă pierderi semnificative. Una dintre cele mai grave consecințe ale contrafacerii în industria auto este impactul asupra siguranței vehiculelor. Componentele contrafăcute, cum ar fi frânele, airbag-urile sau sistemul de direcție, pot fi fabricate cu materiale de calitate inferioară, ceea ce duce la un risc crescut de defectare sau eșec în situații critice. Astfel, consumatorii care achiziționează vehicule sau piese contrafăcute se expun la accidente grave și chiar la pierderi de vieți, avertizează InfoCons.