PPC Energy lansează plățile instant prin facilitatea RoPay

PPC Energie devine astfel primul furnizor de energie electrică și gaze naturale care facilitează plăți instant de tipul person-to-business, oferind un grad mai mare de accesibilitate și confort pentru utilizatori. Utilizând plata prin RoPay, datele necesare pentru procesarea plății, respectiv valoarea facturii, codul de plată, numărul facturii, contul bancar sunt precompletate, astfel că nu mai e nevoie să fie adăugate manual.

Inițiativa marchează o premieră și pentru ING Bank România, care devine prima instituție financiară ce reunește, într-un singur ecosistem, toate opțiunile moderne de plată a facturilor, adaptate atât mediului fizic, cât și celui online.

RoPay este o metodă de plată instant, inițiată direct din aplicația de mobile banking. Plățile se confirmă direct din aplicația de mobile banking, iar factura se achită pe loc, fără să mai fie necesară introducerea numărului de cont IBAN al furnizorului sau salvarea cardului în aplicația myPPC.

Pentru acest tip de plăți nu este necesară dovada plății, care devine vizibilă instant în contul clientului. Clienții casnici care nu utilizează aplicația myPPC pot plăti factura în aplicația lor bancară scanând codul QR RoPay aferent fiecărei facturi. În cazul clienților care optează pentru metoda scanării codului QR RoPay de pe fiecare factură, plata se înregistrează în prima zi lucrătoare după cea în care a fost efectuată.

Toate plățile de tip RoPay sunt procesate de orice bancă care are implementat sistemul RoPay și sunt fără comisioane pentru clienți.

Clienții PPC Energie au la dispoziție canale variate pentru plata facturilor: aplicația myPPC, debit direct, transfer bancar. Pentru clienții care preferă plata în numerar, există automate de plată de tip self-pay, amplasate în magazinele PPC Energie din București și zece județe (Arad, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Timiș și Tulcea), precum și în rețelele de magazine Profi, Auchan, Mega Image, Carrefour, Kaufland și în alte magazine alimentare. Pentru cei care preferă plata cu cardul, în majoritatea magazinelor PPC Energie a fost implementată o soluție de plată prin POS.