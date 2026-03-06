Rusia transmite Iranului informaţii pentru a ţinti forţele SUA în Orientul Mijlociu, potrivit Washington Post

De când SUA şi Israelul au pornit războiul împotriva Iranului sâmbăta trecută, Moscova a transmis Teheranului coordonatele mai multor locaţii care au permis Iranului să lanseze atacuri precise cu drone şi rachete balistice asupra ţintelor militare americane din Golful Persic şi din alte ţări ale Orientului Mijlociu, scrie Washington Post, citând trei oficiali neprecizaţi.



Rusia a condamnat atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra aliatului său, Iranul, dar a evitat să-l critice prea mult pe preşedintele american Donald Trump, probabil pentru a căuta să-şi menţină deschise canalele de negociere cu Washingtonul în ce priveşte războiul din Ucraina, război în timpul căruia preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat SUA şi alte ţări occidentale susţinătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion. De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, localizarea şi direcţionarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea ţărilor care i-au furnizat respectivele rachete.



Totuşi, Washington Post mai scrie că nu este clar în ce măsură Rusia ajută acum Iranul, iar capacităţile proprii ale acestuia din urmă de a localiza forţele americane sunt în scădere treptată în urma bombardamentelor americano-israeliene. Iranul deţine numai câţiva sateliţi militari, prin urmare accesul său la capacităţile spaţiale ale Rusiei şi/sau ale Chinei ar fi de mare ajutor, notează analişti militari consultaţi de acelaşi ziar şi care au fost de acord că atacurile Iranului cu rachete şi drone împotriva infrastructurilor americane din Golf au fost foarte de precise şi sofisticate.



Un astfel de ajutor potenţial din partea Moscovei ar complica lucrurile pentru Pentagon, care îşi consumă rapid în acest război rachetele interceptoare şi armele de precizie, astfel că în numai câteva zile ar putea fi nevoit să înceapă să-şi selecteze mai atent ţintele din Iran, a scris tot Washington Post, citând de asemenea oficiali familiarizaţi cu desfăşurarea operaţiunilor militare.



Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a arătat dispus să ajute SUA şi ţările din Golf să contracareze dronele iraniene, numai în primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.



Zelenski şi lideri europeni şi-au manifestat îngrijorarea că risipa de interceptoare Patriot de către ţările din Golf va diminua şi mai mult disponibilitatea acestor rachete pentru Ucraina, un motiv în plus să ajute aceste ţări să se apere şi altfel în faţa dronelor şi rachetelor iraniene. Aceste drone şi rachete, deşi au fost întâmpinate masiv de interceptoare, nu au fost toate doborâte şi au provocat pagube considerabile bazelor militare americane din Golf, distrugând inclusiv radare anti-balistice de alertă timpurie.AGERPRES

