Zodiile care au cel mai mare noroc între 9 și 15 martie 2026

Pe 9 martie, asteroidul Vesta intră în zodia Pești, iar pe 15 martie, asteroidul Ceres ajunge în zodia Taur. Aceste influențe astrale aduc o abordare diferită asupra norocului și destinului.

În același timp, Jupiter, planeta asociată cu abundența și șansa, își reia mersul direct în zodia Racului pe 10 martie, după mai multe luni de retrogradare. Această schimbare marchează începutul unei perioade în care multe lucruri pot începe să se miște din nou înainte.

Pentru trei semne zodiacale, această săptămână aduce oportunități importante și momente favorabile pentru a-și urma visurile.

Rac

Pentru nativii din zodia Rac, săptămâna aceasta este un moment ideal pentru a-și urma visurile cu toată inima.

Intrarea asteroidului Vesta în zodia Pești aduce oportunități și începuturi noi. Energia acestui tranzit îi încurajează pe Raci să își urmeze chemarea interioară și să nu renunțe la obiectivele importante.

Astrologii spun că este momentul să aibă încredere în propriile dorințe și să nu permită altora să le dicteze drumul în viață.

Meditația, reflecția și conectarea cu propriile emoții îi pot ajuta să înțeleagă mai bine ce își doresc cu adevărat.

Scorpion

Pentru Scorpioni, norocul începe să crească în mod vizibil după 10 martie, odată cu încheierea retrogradării lui Jupiter.

Perioada din ultimele luni i-a ajutat să reflecteze asupra vieții și să înțeleagă ce își doresc cu adevărat. Acum este momentul să acționeze.

Astrologii spun că această perioadă poate aduce expansiune, succes și oportunități importante, dacă Scorpionii își urmează intuiția.

Universul le oferă șansa de a transforma planurile în realitate și de a face pași spre viața pe care și-o doresc.

Fecioară

Pentru Fecioare, intrarea asteroidului Ceres în zodia Taur pe 15 martie deschide o perioadă favorabilă pentru evoluție personală.

Această energie aduce mai multă claritate și îi ajută pe nativi să își redefinească prioritățile și obiectivele.

Astrologii spun că Fecioarele pot simți nevoia să reflecteze asupra schimbărilor din ultimii ani și să decidă ce își doresc cu adevărat pentru viitor.

Este o perioadă care aduce echilibru, vindecare și noi perspective asupra vieții.