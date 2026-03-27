Previziuni sumbre. Românii, loviți puternic de noi scumpiri în următoarele două luni

Datele INS în luna martie indică, pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției industriei prelucrătoare, reflectată printr-un sold conjunctural de +6%. În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +34%.

În ceea ce privește construcțiile, potrivit estimărilor făcute de manageri pentru următoarele trei luni, se prognozează o tendință de creștere a volumului producției (sold conjunctural +17%). Se preconizează relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -1%) și se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze creștere accentuată reflectată printr-un sold conjunctural de +50%.

Managerii din sectorul comerțului cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -4%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +2%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 53% dintre respondenți, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +50% indicând creștere accentuată.

Managerii din servicii estimează relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de 0%. Pe baza datelor, se estimează relativă stabilitate a numărului de salariați în următoarele trei luni (sold conjunctural -4%). Se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +26%.