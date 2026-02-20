Pro Infrastructură critică întârzierile în reabilitarea căii ferate dintre Brașov și Sighișoara

Într-o postare publicată pe Facebook, asociația care monitorizează lucrările de infrastructură feroviară și rutieră menționează că, „dacă nu era de ajuns Aktor, avem și Euroconstruct pe Brașov-Apața”, făcând referire la asocierea de constructori implicată în modernizarea tronsonului.

Contractele pentru modernizarea secțiunii Brașov–Sighișoara, în lungime totală de 112 kilometri (din care 61 km pe traseu nou), au fost semnate în 2020, după o procedură de achiziție care a durat trei ani. Proiectul este considerat în prezent cel mai complex aflat în execuție în România, fiind amplasat în centrul rețelei feroviare și afectând direct coridorul principal de transport. De asemenea, asociația critică și ritmul în care se derulează modernizarea gării din Bra;ov. „Dezastrul se vede zilnic în gara Brașov. Avem și zone neatinse (Feldioara-Apața) sau unele abia începute (viaductul de aproape 2 km de la Măieruș, aparent mult peste puterile Euroconstruct)”, spun reprezentanții asociației.

Cea mai simplă subsecțiune, Brașov–Apața (35 km de cale ferată aproape dreaptă, cu mai puțin de 10 km traseu nou), este în responsabilitatea companiei Euroconstruct. “Avem și zone neatinse (Feldioara-Apața) sau unele abia începute (viaductul de aproape 2 km de la Măieruș, aparent mult peste puterile Euroconstruct).

“Celor de la Euroconstruct le ia trei luni ca să instaleze câteva macazuri în Cap Y, timp în care trenurile care tranzitează Brașovul spre/dinspre Sighișoara ajung la linia 8 și călătorii traversează la nivel liniile 1-7, pericol de moarte.

Proiectul a pornit cu stângul, pe prețurile din 2017 la care s-a depus oferta. O circumstanță atenuantă chiar și pentru o companie solidă, darămite în cazul Euroconstruct cu o capacitate tehnică și financiară foarte slabă.

Desigur, lipsa de atenție din partea politicienilor și limitele administrative ale CFR completează un tablou sumbru. Analizându-l, în ritmul actual, trecem bine de tot de 2030 cu finalizarea”, a transmis Pro Infrastructura în postarea sa.

Modernizarea tronsonului Brașov–Sighișoara face parte din coridorul feroviar Rin–Dunăre, iar întârzierile afectează atât traficul de călători, cât și pe cel de marfă, de-a lungul rețelei naționale.