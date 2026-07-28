De ce copiii de actori celebri renunță la numele părinților? Tom Cruise și Brad Pitt, renegați de fiicele lor

Suri are 20 de ani și este în anul III la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh. Ea a absolvit liceul sub numele de Suri Noelle, al doilea prenume al mamei sale, potrivit registrelor electorale din statul Pennsylvania, consultate de Page Six și Entertainment Weekly.

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Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012, după 6 ani de căsătorie. Holmes și-a făcut debutul public într-un articol amplu din revista „Vanity Fair”, însoțit de fotografii realizate de Annie Leibovitz.

Suri nu mai ține legătura cu tatăl său

Se consideră că fiica celor doi nu ar mai ține legătura cu tatăl său. Tom Cruise și fiica sa nu au mai fost văzuți împreună în public de la divorțul din 2012. Cruise nu a participat la ceremonia de absolvire a liceului a fiicei sale, potrivit Euronews.

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Tom Cruise și celebritatea

Tom Cruise este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, un simbol al cinematografiei americane de la sfârșitul anilor '90. „Misiune Imposibilă” este seria de filme care i-a adus recunoaștere, fiind cunoscut pentru cascadoriile sale periculoase. Multe din ele, actorul le-a executat singur.

Ultimul dintre filmele în care a jucat este Top Gun: Maverick (2022). Cruise a fost nominalizat de 3 ori la Premiile Oscar pentru rolul său in filmele Born on the Fourth of July (1989), Jerry Maguire (1996) și Magnolia (1999), dar nu a obținut premiul.

În schimb, el a fost premiat de mai multe ori la Globurile de Aur pentru rolurile sale, dar a ales să returneze trei dintre titluri pe fondul unei controverse în jurul Asociației Jurnaliștilor de la Hollywood.

Viață personală controversată

Actorul nu este lipsit de controverse în viața personală. El critică psihiatria și tratamentele antidepresive și este adept al Bisericii Scientologice, o mișcare religioasă bazată pe „audierea” spirituală a vieții anterioare. Este clasificat drept un cult religios ezoteric, inventat în 1952 de scriitorul SF, L. Ron Hubbard.

Acesta este și motivul din cauza căruia relația dintre actor și studiourile Paramount s-a deteriorat.

În afară de actrița Katie Holmes, Tom Cruise a mai fost căsătorit cu actrița Mimi Rogers, timp de aproape 3 ani, dar și cu Nicole Kidman circa 11 ani. Actorul are 64 de ani și nu este căsătorit în prezent.

Fiica sa, Suri, nu este primul copil al unei celebrități care decide să-și schimbe numele pe fondul absenței tatălui. Și Vivienne, fiica cea mai mică a Angelinei Jolie și Brad Pitt a decis să renunțe la numele de familie a tatălui său, după divorțul părinților. Tânăra, care a împlinit 18 ani, a depus o cerere oficială în acest sens.