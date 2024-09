Produsele agricole din Ucraina invadează România. Revolta producătorilor autohtoni. Pericol pentru sănătatea populației

România este singura țară din Europa care importă fără rezerve produsele agricole pline de pesticide și alte substanțe chimice din Ucraina. Și asta în dauna sănătății consumatorilor și a producătorilor autohtoni.

Fermierii români nu sunt protejați de autorități și se revoltă de câțiva ani fără ca cineva să-i ia în seamă. După cerealele din Ucraina, și alte produse agricole ajung în țara noastră, fără a fi testate și creând concurență neloială prin prețurile mici practicate.

Autoritățile române nu comentează situația dar acceptă să îmbolnăvească populația și să-i falimenteze pe producători. Și asta în timp ce alte țări impun restricții severe la importurile de produse agricole din Ucraina. Oficialii bulgari au cerut deja la Bruxelles suspendarea importurilor.

În supermarketuri au apărut astfel ouăle din Ucraina, la prețul de 55 de bani bucata, fără să știm cu ce au fost hrănite păsările.

Imaginile postate pe Tik Tok sunt dintr-un mare lanţ de supermarket-uri. Ouăle din Ucraina s-au vândut rapid.

"Pentru că am distrus zona de creştere porc, am distrus zona de ovine, şi acum intrăm şi peste zona de pasăre. Imaginaţi-vă că şi magazinul respectiv şi-a pus un adaos comercial consistent vizavi de preţul ăsta de la raft, dar el este cu mult sub preţul ouălor româneşti", spune Dragoş Frumosu, expert industria alimentară.

În timp ce 30 de ouă româneşti costă în jur de 22 de lei, cele din Ucraina costă cu 30% mai puțin.

Întrebat de situaţie, Ministrul Agriculturii nu a dorit să comenteze subiectul

"Preţul mi se pare îngrijorător de mic. Să ajungă din Ucraina până la noi, pe rafturi, la un preţ atât de mic nu este bună şi nu aduce niciu beneficiu consumatorului final. Este mult sub preţul pieţei", a declarat Vladimir Lăpădat, producător ouă. Cumpărătorii preferă în special produsele româneşti, dar contează şi preţul, fără să știe cu ce sunt hrănite păsările.

Ouăle din Ucraina, pericol pentru sănătate

Ouăle din Ucraina pot reprezenta un pericol pentru sănătatea celor care le consumă, atrag atenţia experţii din industria alimentară.

"Lucrurile sunt necontrolate. Nici nu ştim calitatea acestor ouă şi nici nu ştim cu ce sunt hrănite găinile în Ucraina, care produc aceste ouă. Din Ucraina nu cred că se verifică ceva, chiar dacă instituţiile statului ne spun lucrul ăsta", spune Dragoş Frumosu, expert industria alimentară.

Acelaşi lucru îl acuză şi fermierii români. EI cer ca marfa din Ucraina să fie analizată pentru a se descoperi dacă este sau nu contaminată. Întrebat de situaţie, Ministrul Agriculturii nu a dorit să comenteze subiectul. În schimb, vecinii bulgari sunt hotărâţi să ia măsuri drastice. Sofia a cerut Consiliului Uniunii Europene suspendarea importurilor, transmite observatornews.ro.