Programul Rabla Auto 2025 avansează: Noi ecotichete pentru instituțiile publice. AFM a aprobat noi finanțări pentru proiecte locale

Listele au fost publicate, miercuri, în urma ședinței Comitetului de Avizare.

Este vorba de 1.283 de ecotichete în cadrul programului Rabla Auto 2025 pentru instituții publice și unități administrativ-teritoriale. Valoarea ecotichetelor nou aprobate ajunge la 60.000.000 de lei.

De asemenea, în cadrul programului Iluminat Public – sesiunea noiembrie 2024„ a fost publicată o nouă listă de 154 de dosare de finanțare în valoare de 207.565.483,45 de lei.

Totodată, în cadrul Iluminat Public – sesiunea decembrie 2024, a fost publicată o nouă listă care conține 132 de dosare de finanțare în valoare de 160.115.684,58 de lei.

Au mai fost aprobate 45 de cereri de finanțare în valoare de 651.032.227 de lei în cadrul programului care vizează sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate – sesiunea 05.04 – 06.05.2024.

Listele dosarelor aprobate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro.

„Prin proiectele aprobate astăzi continuăm să susținem investițiile care produc efecte concrete în comunități: modernizarea infrastructurii publice, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor esențiale pentru cetățeni. Vorbim despre finanțări importante atât pentru înnoirea parcului auto prin programul Rabla Auto, cât și pentru dezvoltarea sistemelor de iluminat public și a infrastructurii de apă și canalizare, investiții care contribuie direct la reducerea consumului de resurse, la scăderea emisiilor și la creșterea calității vieții în comunitățile locale”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.