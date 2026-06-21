PNL are un nou Statut! Modificările propuse de Ilie Bolojan au fost adoptate

Modificările PNL au trecut cu o singură abținere

Noua organigramă a PNL a fost redusă la maximum! Conducerea centrală a partidului va fi formată de acum înainte dintr-o echipă extrem de strânsă: președintele, un singur prim-vicepreședinte și doar opt vicepreședinți la nivel național.

UPDATE Ovații la scenă deschisă pentru Ciprian Ciucu în plin Congres PNL!

Discursul său a ridicat sala în picioare, după ce a lansat un atac devastator la adresa rivalilor politici și a jocurilor de culise. Ciucu a acuzat direct că „sistemul” a început să pună presiune pe PNL din cauză că partidul devenise din nou independent și își regăsise identitatea. Potrivit acestuia, o astfel de libertate era inacceptabilă pentru structurile de putere, care doreau readucerea liberalilor la ordin, exact așa cum se întâmplă deja în cazul PSD.

Primarul general al Capitalei, unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui Ilie Bolojan, a spus că în campania pentru București s-a confruntat nu doar cu adversari politici externi, ci și cu o contracampanie venită din interiorul PNL.

„Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini, împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul, m-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL”, a declarat Ciucu.

Acesta a susținut că unii liberali ar fi investit bani în campania împotriva sa. Afirmațiile nu au fost însoțite, în discurs, de nume sau probe prezentate public, fiind formulate ca acuzații politice.

„Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea”, a spus primarul Capitalei, în fața delegaților PNL.

Ciucu a mers mai departe și a afirmat că inclusiv șeful statului ar fi avut un rol în campania împotriva sa.

„Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Și ăsta e adevărul”, a declarat Ciprian Ciucu.

UPDATE Răsturnare de situație la Congresul PNL

Ludovic Orban s-a întors în fața foștilor colegi cu un discurs neașteptat. Fostul lider liberal și-a cerut scuze public pentru atacurile din trecut și a solicitat oficial acceptul ca partidul său, Forța Dreptei, „să se întoarcă acasă”, în rândurile liberalilor. În cadrul aceleiași intervenții, Orban a ținut să salute decizia-șoc a lui Ciprian Ciucu de a-și retrage candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Un discurs a ţinut şi Theodor Stolojan, şi el fost preşedinte al PNL, dar şi ceilalţi foşti preşedinţi Vasile Blaga şi Valeriu Stoica

Contestatarii lui Bolojan rup tăcerea: Se încearcă USR-izarea partidului!”

Hubert Thuma, principalul contestatar al lui Ilie Bolojan, critică dur pe Facebook viitoarea conducere a PNL, în care se regăsesc nume precum Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, miniștri în Cabinetul Bolojan care au intrat abia ieri în PNL.

Într-un mesaj publicat pe Facebook cu puțin timp înainte de începerea Congresului Extraordinar al PNL, Hubert Thuma a declarat că „USR-izarea PNL e un proces”, care astăzi, la Congresul Extraordinar al partidului, „primește o organigramă” prin moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” a premierului Ilie Bolojan.

„Azi, la congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”. Rădăcinile, în cazul de față, lipsesc cu desăvârșire. Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a scris Thuma pe Facebook.

Critici privind echipa lui Bolojan

El a criticat propunerea ca Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru să facă parte din conducerea partidului.

„O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pîslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid, își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare cǎ îl aduce direct în conducerea PNL. Între timp, cei 12 președinți de consilii județene, cei 1.150 de primari, zecile de mii de aleși locali care au construit acest partid județ cu județ, sat cu sat — sunt spectatori. Oameni care au bătut la uși, care au câștigat voturi pentru PNL când nu era ușor, care au ținut partidul în viață în teritoriu, află azi că locul lor în conducere a fost ocupat de cineva care săptămâna trecută era în alt partid. Sau în niciunul”, a completat Thuma.

„Domnul Bolojan a decis că munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate în altă parte. E un partid cu 150 de ani de istorie. Iar istoria asta nu se rescrie într-un congres.”, a conchis acesta.

UPDATE Ilie Bolojan i-a pus la punct pe jurnaliști la intrarea în sala Congresului „Fiți politicoși!”

Intrare triumfală și momente tensionate pentru Ilie Bolojan la Romexpo! Favoritul la șefia liberalilor a fost primit în sala Congresului PNL cu ropote de aplauze și scandări din partea delegaților. Atmosfera s-a încins însă la porțile de acces, unde Bolojan a răbufnit în fața jurnaliștilor. Acesta a refuzat categoric să dea declarații și i-a pus la punct pe reporterii care se înghesuiau să-i ia interviu, transmițându-le tăios: „Fiți politicoși!”

Știre inițială: Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care candidează pentru un nou mandat la conducerea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aflaţi în sală, care i-au scandat numele.



Pentru şefia partidului şi-a depus candidatura doar actualul preşedinte al formaţiunii, Ilie Bolojan, care vine cu următoarea echipă: prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu; secretar general - Robert Sighiartău; vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.



La Congres, se va decide şi noul Statut al partidului care vizează schimbarea actualei structuri de conducere.



Propunerile sunt de reducere a numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu, crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea Biroului Executiv. Alte modificări se referă la revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni şi la alegerea a opt vicepreşedinţi. Crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului, se mai află printre modificări.



Lucrările se desfăşoară sub semnul divizării interne, delimitându-se două tabere ale partidului, una în jurul actualului preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, şi alta a prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea, premierul desemnat.



Adrian Veştea nu este prezent la Congres. Acesta a transmis sâmbătă un mesaj, în care a arătat că istoria şi identitatea Partidului Naţional Liberal sunt "aruncate la gunoi". El consideră că, prin Congresul convocat de către Ilie Bolojan, liberalii "adevăraţi" sunt eliminaţi din conducerea formaţiunii.



La eveniment ia parte şi preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban.



Nici membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congres, a anunţat Varujan Vosganian, fost lider al ALDE.



''ALDE a fuzionat, prin absorbţie, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit preşedinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înţelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparţine lui Nicolae Ciucă şi nu lui. (...) Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte. Nu vom participa nici la acesta şi vom păstra aceeaşi atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL'', a scris Vosganian pe Facebook