Ultimatum de la PSD pentru viitorul premier! Marius Budăi: „Nu votăm pe oricine”

''România are nevoie de un Guvern care să lucreze pentru oameni. Un Guvern care să pună omul în centrul deciziilor. PSD a spus clar ce ne dorim de la viitorul Guvern. Zece luni la rând, românii au câştigat mai puţin în termeni reali. Zece luni în care preţurile au crescut mai repede decât salariile. Zece luni în care consumul a scăzut - adică oamenii şi-au permis tot mai puţin. Asta este moştenirea austerităţii pe care domnul Bolojan o lasă. Nu este o cifră statistică. Este o familie care taie din cumpărături. Un fermier care nu mai poate lua credit. Un copil care merge la şcoală fără să fi mâncat acasă. Economia se face pentru oameni, nu împotriva lor - asta nu a înţeles domnul Bolojan'', a scris Budăi pe Facebook.



Potrivit acestuia, România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline şi PSD este gata să acorde sprijinul parlamentar, dar nu oricum şi nu oricui.



PSD cere un program de guvernare care să pună omul în centrul atenţiei, nu cifrele, nu interesele de partid, ci omul, transmite Budăi.



Concret, social-democraţii cer:



* oprirea austerităţii - nicio taxă nouă pe salarii mici sau pe micii antreprenori. Banii la buget se fac din creştere economică, nu din stoarcerea oamenilor;



* preţuri mai suportabile - extinderea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Pâinea, uleiul, medicamentele nu pot fi instrumente de profit speculativ;



* salarii şi pensii reale - majorarea salariului minim şi indexarea pensiilor. Munca şi sacrificiul unei vieţi întregi trebuie să fie respectate;



* sprijin pentru cei mai vulnerabili - mame, veterani, persoane cu dizabilităţi. ''Aceştia nu sunt o cheltuială. Sunt datoria noastră morală'', consideră social-democratul.



* extinderea programului Masă caldă pentru copii în şcoală;



* statul să-şi plătească datoriile - miliarde de lei datorate firmelor româneşti, bani care ţin muncitori angajaţi şi economia vie;



* credite accesibile pentru fermieri - agricultura românească hrăneşte ţara. Fermierii merită să fie sprijiniţi, nu abandonaţi.



''Nu cerem privilegii. Nu negociem fotolii. De fotolii se ţin alţii cu disperare acum. Cerem ca Guvernul României să lucreze pentru românii care se trezesc dimineaţa, merg la muncă, cresc copii şi încearcă să trăiască decent la ei acasă'', a mai scris Budăi.

AGERPRES