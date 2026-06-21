Două fetițe s-au electrocutat la mașinuțe, într-un ștrand din Băile Felix

Potrivit șefului Serviciului de Ambulanță Bihor, dr. Liciniu Venter, incidentul s-a petrecut în incinta Ștrandului Apollo, iar cele două minore sunt în stare stabilă, conștiente și cooperante, scrie bihon.ro

Deși, inițial, familiile au refuzat transportul la spital, ulterior fetele au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor pentru investigații suplimentare.

Cum s-a produs incidentul

Conform informațiilor preliminare, una dintre fetițe se afla pe mașinuța cu fisă în momentul în care ar fi fost electrocutată. Cea de-a doua minoră, aflată în apropiere, a încercat să se apropie de aceasta și ar fi fost afectată la rândul ei de curentul electric.

Surse apropiate anchetei indică faptul că unul dintre simulatoarele din zona de agrement s-ar fi defectat, provocând incidentul.

În ciuda sperieturii, cele două fete s-au putut deplasa singure către echipajele medicale sosite la fața locului pentru acordarea primului ajutor.

ANPC a intervenit și a închis unitatea

La fața locului au ajuns și inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor, care au demarat verificări privind condițiile de funcționare ale operatorului economic și documentele de autorizare.

Potrivit lui Békési Csaba, șeful ANPC, spațiul în care funcționează unitatea este închiriat, iar firma care operează echipamentele are sediul în județul Harghita.

„Spațiul este în chirie, iar operatorul este din Harghita. L-am invitat la sediul CJPC Bihor cu toate documentele. În acest moment, unitatea este închisă și va rămâne închisă până la clarificarea situației și analizarea documentelor de autorizare și funcționare”, a declarat Békési Csaba.

Inspectorii Protecției Consumatorilor continuă controalele pentru a stabili dacă echipamentele respectau normele de siguranță și dacă operatorul deținea toate autorizațiile necesare.

Până la finalizarea anchetei și clarificarea tuturor aspectelor legate de funcționarea instalațiilor, activitatea unității rămâne suspendată.

Autoritățile urmează să stabilească dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de lipsa unor măsuri de siguranță sau de alte nereguli care ar putea atrage sancțiuni pentru operatorul economic.