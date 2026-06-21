Bolojan propune un pact național și guvern minoritar pentru depășirea crizei politice

Liderul liberal a explicat că decizia vine în urma hotărârii adoptate de Congresul PNL, care a stabilit că partidul nu poate susține un Executiv din care nu face parte și care nu beneficiază de o majoritate parlamentară clară și asumată.

„Acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL propune un guvern minoritar și un pact politic național

În contextul blocajului politic actual, liderul liberal a prezentat soluția pe care partidul o va propune atât președintelui României, cât și formațiunilor politice cu care au existat discuții în ultimele zile.

Potrivit lui Bolojan, PNL consideră că actuala majoritate parlamentară nu mai poate funcționa, iar lipsa de încredere în PSD face imposibilă continuarea formulei actuale de guvernare.

„Formula pe care o vedem fezabilă este cea a unui guvern minoritar, susținut printr-un acord politic național”, a afirmat liderul liberal.

Acest pact ar urma să fie valabil pentru următoarele șase luni și să oblige toate partidele semnatare să respecte o serie de obiective esențiale pentru stabilitatea economică și instituțională a României.

Reformele din PNRR, prioritate absolută

Unul dintre principalele puncte ale pactului propus de PNL vizează adoptarea rapidă a reformelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Bolojan a avertizat că fiecare reformă neadoptată pune în pericol fonduri europene de peste 700 de milioane de euro.

„Orice guvern care va fi instalat ar trebui să își asume răspunderea în Parlament, până cel târziu la jumătatea lunii iulie, pentru toate reformele din PNRR care nu au fost încă aprobate”, a declarat acesta.

Liderul liberal a subliniat că România riscă să piardă miliarde de euro dacă reformele nu sunt implementate la timp.

Păstrarea echilibrelor bugetare și continuarea investițiilor

Un alt element central al pactului propus de PNL este menținerea disciplinei bugetare și respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Bolojan a avertizat că depășirea limitelor privind cheltuielile publice și deficitul bugetar ar putea atrage penalizări de peste un miliard de euro din fondurile europene.

Totodată, liderul liberal a cerut continuarea programelor de investiții deja aprobate de Guvern, indiferent de formula politică ce va conduce țara în perioada următoare.

Două variante pentru viitorul Executiv

PNL vede două scenarii posibile pentru ieșirea din actuala criză politică.

Prima variantă ar fi formarea unui guvern minoritar PSD, susținut transparent de partidele care aleg să participe la guvernare.

A doua opțiune este un guvern format din PNL, USR și UDMR, variantă despre care Ilie Bolojan a afirmat că există deja un acord de principiu între liderii celor trei formațiuni.

În ambele situații, partidele care rămân în opoziție ar urma să ofere votul necesar învestirii și să garanteze stabilitatea Executivului până la finalul anului, prin renunțarea la moțiuni de cenzură, cu condiția respectării termenilor pactului.

„România are nevoie de un guvern cu susținere asumată”

Președintele PNL a susținut că actuala formulă de guvernare nu are perspective reale de funcționare și că România are nevoie de o majoritate clară și de o susținere parlamentară explicită.

„Aceste soluții înseamnă un guvern cu asumare transparentă și cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care să evite tensiunile politice pe care le avem în prezent”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a anunțat că poziția oficială a PNL va fi comunicată președintelui României, urmând ca partidul să își adapteze strategia în funcție de deciziile care vor fi luate în Parlament în perioada următoare.

Declarațiile vin într-un moment de maximă tensiune politică, după ce Congresul Extraordinar al PNL l-a reconfirmat pe Ilie Bolojan la conducerea partidului și a stabilit noua direcție strategică a liberalilor în raport cu formarea viitorului Guvern.