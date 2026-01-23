Proiect strategic pentru agricultură: undă verde pentru depozitele regionale de legume și fructe

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV, în cadrul emisiunii ”Agricultura la Raport”.

Potrivit ministrului, proiectul va fi finanțat din bugetul Ministerului Agriculturii, iar implementarea va fi realizată prin Casa Unirea.

”Vor fi prinse în bugetul Ministerului Agriculturii. S-a terminat, din punct de vedere juridic, acel conflict care era în ceea ce privește predarea de către unitățile administrativ teritoriale către Casa Unirea. Au fost preluate aceste terenuri, partea de proiectare deja este realizată, după aprobarea bugetului vor fi prinși banii și vom face centrele de colectare în România”, a precizat ministrul agriculturii, Florin Barbu, la postul AGRO TV.

Depozitele regionale de colectare au ca obiectiv principal asigurarea unei infrastructuri moderne pentru preluarea, sortarea, depozitarea și livrarea legumelor și fructelor românești, reducând pierderile din lanțul alimentar și dependența fermierilor de intermediari. Aceste centre vor facilita accesul producătorilor locali la piață, inclusiv la magazinele de retail, și vor contribui la stabilizarea prețurilor pentru consumatori.

Proiectul este discutat de mai mulți ani la nivelul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, însă a fost blocat de diverse probleme juridice. Finalizarea acestor proceduri deschide acum calea pentru investițiile efective în infrastructura de colectare, susține șeful MADR.

Prin realizarea depozitelor regionale, autoritățile urmăresc creșterea gradului de valorificare a producției autohtone, reducerea importurilor în plin sezon și consolidarea poziției fermierilor români pe piața internă. Proiectul este văzut ca un pas esențial pentru dezvoltarea unui lanț alimentar scurt și eficient, de la fermă la consumator.