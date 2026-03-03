Concursuri „pe bune” pentru șefii teatrelor: Anunțul lui Ciucu

„Mesajul primit din partea comunităților culturale din București a fost auzit. Și așa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre”, a scris edilul marți pe pagina sa de Facebook.

Regulamentul pentru organizarea concursurilor a fost pus în dezbatere publică timp de două săptămâni. „Astăzi (3 martie n.r.) am pus pentru două săptămâni în transparență/dezbatere regulamentul privind concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătățit, va fi îmbunătățit”, a transmis primarul general.

Ciucu a explicat că procesul va fi unul clar și predictibil, iar prima etapă va fi formarea comisiilor de concurs. Înscrierile vor începe peste două săptămâni, însă inițial pentru formarea comisiilor, nu pentru candidații la funcțiile de director. Concursurile pentru manageri vor fi programate ulterior, după constituirea comisiilor: „Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile - și îi rog pe cei cu experiență să se înscrie - vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Iar cele pentru directori vor fi programate după ce vom avea comisiile”.

„Tot ce pot să vă spun este că aceste concursuri vor fi pe bune, vor fi desfășurate de către specialiști, nu vor fi decise de către mine. Așa cum este normal”, a mai transmis primarul.

Anunțul vine la câteva săptămâni după ce Federația Teatrelor Metropolitane a reclamat interimatele prelungite din teatrele aflate în subordinea Primăriei Municipiului București, lipsa organizării concursurilor pentru posturile de manager și funcționarea instituțiilor „într-o zonă gri, fără direcție asumată”.

Reprezentanții Federației i-au cerut lui Ciprian Ciucu clarificarea politicii culturale a Bucureștiului, susținând că lipsa stabilității manageriale afectează repertoriile, echipele și relația cu publicul. Aceștia l-au invitat public la teatru pe primarul general, spunând că „o politică culturală nu se construiește doar din tabele, iar cultura nu poate funcționa la infinit pe avarie”.

În prezent, mai multe instituții culturale funcționează cu directori interimari.

