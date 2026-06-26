Record absolut pentru pensiile private din România: Activele au crescut cu 33% într-un an

Potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), activele totale administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 220,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii martie 2026, în creștere cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Practic, fondurile de pensii private gestionează în prezent echivalentul a 11,5% din Produsul Intern Brut al României, ceea ce confirmă rolul tot mai important al acestui sistem în economia națională.

Pilonul II domină sistemul

Cea mai mare parte a activelor este concentrată în fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), unde sunt administrate 212,6 miliarde de lei, cu 33% mai mult decât în martie 2025.

În același timp, fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au depășit pragul de 7,86 miliarde de lei, marcând un avans anual de 34%.

Datele arată că interesul românilor pentru economisirea pe termen lung continuă să crească. La sfârșitul primului trimestru din 2026 existau 9,56 milioane de participanți în sistemul pensiilor private, dintre care:

8,51 milioane în Pilonul II;

în Pilonul II; 1,05 milioane în Pilonul III.

Comparativ cu finalul anului trecut, sistemul a câștigat aproximativ 100.000 de participanți noi.

Unde sunt investiți banii românilor

Raportul ASF arată că administratorii continuă să adopte o strategie prudentă.

Aproximativ 68% din active sunt investite în instrumente cu venit fix, în principal titluri de stat și obligațiuni, considerate cele mai sigure plasamente.

În același timp, 28% din portofolii sunt investite în acțiuni, ceea ce permite obținerea unor randamente superioare pe termen lung și contribuie la finanțarea economiei românești.

În cazul fondurilor facultative (Pilonul III), cele mai importante dețineri în acțiuni sunt la companii listate la Bursa de Valori București, precum Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica și Transgaz. Investițiile externe sunt concentrate în special în companii din Cipru, Olanda și Germania.

ASF: Fluctuațiile pe termen scurt sunt normale

Autoritatea atrage atenția că valoarea activelor poate fluctua de la o zi la alta deoarece toate instrumentele financiare sunt evaluate la prețurile din piață.

Acest lucru poate genera perioade de volatilitate, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice internaționale.

Cu toate acestea, ASF subliniază că fondurile de pensii private sunt construite pentru investiții pe termen lung și că, de-a lungul timpului, au demonstrat capacitatea de a depăși șocurile de pe piețele financiare.

Context economic complicat

Raportul este publicat într-un moment în care economia mondială traversează o perioadă dificilă.

ASF arată că izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu a accentuat incertitudinile globale, iar Fondul Monetar Internațional estimează încetinirea creșterii economice mondiale la aproximativ 3,1% în 2026. În același timp, comerțul internațional este așteptat să încetinească, iar inflația globală să revină pe o tendință ascendentă.

În România, provocările sunt și mai mari. Economia a intrat în teritoriu negativ în primul trimestru din 2026, iar țara continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, de aproximativ 9%, potrivit datelor analizate de ASF.

Fără fonduri ocupaționale, deși legea există

Raportul evidențiază și faptul că, deși legislația privind pensiile ocupaționale este în vigoare încă din 2020, iar un administrator a fost autorizat încă din 2022, la sfârșitul lunii martie 2026 nu exista niciun fond de pensii ocupaționale funcțional în România. Acest pilon, bazat pe contribuțiile angajatorilor pentru salariați, rămâne astfel neutilizat.

În concluzie, raportul ASF indică faptul că sistemul pensiilor private continuă să fie unul dintre cele mai solide segmente ale pieței financiare românești. Activele cresc într-un ritm susținut, numărul participanților este în continuă majorare, iar administratorii își mențin o strategie de investiții prudentă, concentrată în principal pe titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București.