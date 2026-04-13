Reguli noi pentru datornici: Cum se calculează suma protejată de executare silită

O decizie publicată în Monitorul Oficial de Comisia de insolvență la nivel central stabilește criteriile pentru definirea „nivelului de trai rezonabil”, adică venitul minim care nu poate fi executat silit.

Măsura vine în contextul creșterii numărului de persoane aflate în dificultate financiară și al lipsei unor repere unitare, care până acum permiteau interpretări diferite de la un caz la altul.

Care sunt cheltuielile esențiale

Documentul stabilește că, în cadrul procedurii de insolvență personală, trebuie acoperite în mod obligatoriu cheltuielile de bază pentru traiul zilnic. Printre acestea se numără hrana, locuința — chirie, rată la credit —, utilitățile, îmbrăcămintea de strictă necesitate, transportul și costurile medicale.

Sunt incluse, de asemenea, și alte cheltuieli justificate, în funcție de situația fiecărui debitor, precum educația copiilor sau îngrijirea persoanelor aflate în întreținere.

Cum se calculează „traiul rezonabil”

Deși nu este stabilită o sumă fixă la nivel național, aplicarea criteriilor permite estimarea unui buget minim lunar. Pentru o persoană singură, acesta poate varia, orientativ, între 2.500 și 3.500 de lei, în funcție de costurile locuinței și de orașul de reședință.

Din această sumă, aproximativ 800–1.200 de lei sunt alocați pentru hrană, 1.000–1.500 de lei pentru locuință, 300–500 de lei pentru utilități, iar restul pentru transport și cheltuieli medicale.

În cazul familiilor cu copii, nivelul cheltuielilor crește semnificativ, în special din cauza costurilor legate de educație și întreținere, potrivit dcbusiness.ro.

Cum ajung banii la creditori

Pe baza acestor criterii, autoritățile stabilesc diferența dintre veniturile totale și cheltuielile minime de trai. Doar suma rămasă poate fi direcționată către plata datoriilor.

Astfel, o persoană cu venituri de 4.000 de lei și cheltuieli esențiale de 3.000 de lei va putea aloca aproximativ 1.000 de lei creditorilor.

Un cadru mai clar pentru debitori și creditori

Noile reglementări urmăresc standardizarea modului de calcul și reducerea diferențelor de interpretare din practică. În același timp, acestea oferă o protecție mai mare persoanelor vulnerabile, dar și o mai bună predictibilitate pentru creditori.

În esență, autoritățile urmăresc echilibrarea intereselor celor două părți: recuperarea datoriilor, fără a afecta nivelul minim de trai al debitorilor.

Prin aceste modificări, procedura de faliment personal este consolidată ca instrument atât economic, cât și social, menit să evite situațiile în care persoanele îndatorate sunt lipsite de resursele necesare pentru traiul zilnic.