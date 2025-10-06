Guvernul schimbă regulile pentru pensionare: restricții la ieșirea anticipată și noi tăieri pentru pensiile speciale

Reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată

Guvernul vrea să descurajeze ieșirea timpurie la pensie. În prezent, românii care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani pot ieși la pensie cu până la 5 ani mai devreme. Cuantumul pensiei este însă diminuat proporțional cu lunile de pensionare anticipată.

Noua propunere prevede înăsprirea acestor condiții, astfel încât salariații să rămână mai mult timp activi. Printre variantele analizate se află reducerea suplimentară a pensiei pentru fiecare lună de anticipare sau limitarea perioadei maxime în care se poate solicita pensionarea anticipată.

Pensionarii speciali, din nou în atenția Guvernului

După tăierea pensiilor foștilor magistrați și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, Executivul își îndreaptă atenția către ceilalți beneficiari de pensii speciale. Printre cei vizați se numără foști funcționari, parlamentari, diplomați, angajați ai Curții de Conturi și piloți civili, potrivit Antena 3 CNN.

Guvernul susține că dorește uniformizarea sistemului de pensii și reducerea discrepanțelor majore dintre pensiile bazate pe contributivitate și cele obținute prin statut special.

Cumulul pensiei cu salariul la stat, interzis din nou în Pachetul 3

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat va fi reluată în Pachetul 3 de reforme. Măsura fusese inițial inclusă în Pachetul 2, dar a fost retrasă după ce partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un acord.

Dacă măsura va fi adoptată, angajații din sistemul public vor trebui să aleagă între pensie și salariu. Decizia a stârnit deja reacții puternice din partea sindicatelor din sănătate, care avertizează că România s-ar putea confrunta cu un exod al medicilor dacă legea va intra în vigoare.

Reformă în contextul angajamentelor din PNRR

Aceste modificări fac parte din angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Scopul este asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii, într-un context în care populația activă este tot mai redusă, iar presiunea bugetară – în creștere.