Reguli stricte la importul produselor second-hand: Ce prevede noul proiect al Ministerului Mediului?

„România nu este groapă de gunoi! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal. Timp de prea mulți ani, țara noastră a fost tratată ca o destinație comodă pentru produse uzate, periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Principalele modificări

Produse second-hand: Nicio haină, mobilă sau echipament nu poate intra pe piață fără să fie curățat, dezinfectat și certificat de un operator autorizat.

Anvelope uzate: Comercializarea se face doar de persoane juridice autorizate, cu inventar și respectarea standardelor de transport, depozitare și siguranță.

Produse periculoase: Orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piață va fi returnat în țara de origine, pe cheltuiala operatorului.

Autovehicule uzate: Se interzice introducerea pe piață a mașinilor declarate „daună totală” sau scoase din uz; persoanele fizice pot aduce maxim 2 autovehicule, 2 trotinete electrice și 2 biciclete uzate anual, declarate în 72 de ore la ANPC.

Trasabilitate digitală: Fiecare transport de bunuri second-hand va fi înregistrat și monitorizat prin sistemul SIATD ROSH.

Sancțiuni

Amenzi de până la 100.000 lei și răspundere penală pentru cei care încalcă regulile.

Proiectul stabilește, de asemenea, obligații pentru evidența articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și textile uzate și reglementează retragerea de pe piață a anvelopelor uzate considerate periculoase.

„Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deșeurile mascate ca produse second hand trebuie oprite la graniță, altfel ajung să ne otrăvească pe noi toți. Mediul înconjurător și sănătatea cetățenilor nu sunt negociabile”, a mai transmis Diana Buzoianu.