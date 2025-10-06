x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Republica Moldova s-a conectat la Zona unică de plăți în euro. Anunțul premierului Dorin Recean

Republica Moldova s-a conectat la Zona unică de plăți în euro. Anunțul premierului Dorin Recean

de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   12:15
Republica Moldova s-a conectat la Zona unică de plăți în euro. Anunțul premierului Dorin Recean
Sursa foto: Hepta/Dorin Recean

Republica Moldova este conectată, începând de luni, la Zona unică de plăți în euro (SEPA), a anunțat Dorin Recean, premierul de la Chișinău.

Conform șefului Guvernului de la Chișinău, conectarea la SEPA înseamnă transferuri de bani în euro mai rapide, sigure și accesibile între toate țările membre UE, dar și cu Marea Britanie, Elveția, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican.

Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore. Pentru afaceri, acest lucru înseamnă mai puține bariere, mai puține costuri și mai mulți bani care ajung acasă la familii”, scrie Dorin Recean pe Facebook.

El susține că acesta este „încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european”.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: republica moldova euro Dorin Recean
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri