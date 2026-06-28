Restricții de circulație din cauza caniculei în 35 de județe. Camioanele de peste 7,5 tone vor avea interdicție două zile la rând. Lista completă a zonelor afectate

Cod roșu de caniculă: CNAIR impune restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în 35 de județe

România se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar autoritățile impun noi restricții de circulație pentru traficul greu. Luni și marți, în intervalul 12:00-20:00, autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe numeroase drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, pentru protejarea infrastructurii rutiere afectate de temperaturile extreme.

Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în 35 de județe

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, ca urmare a valului extrem de căldură care afectează România.

Măsura va fi aplicată luni, 29 iunie 2026, și marți, 30 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00 și vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Decizia vine în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie privind Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu de caniculă, care anunță temperaturi extreme, val de căldură persistent și un disconfort termic accentuat până la deosebit de accentuat.

De ce au fost introduse restricțiile

Autoritățile explică faptul că asfaltul este extrem de vulnerabil în timpul episoadelor de caniculă, iar circulația vehiculelor grele poate produce deformări ireversibile ale carosabilului.

Potrivit CNAIR, măsura are rolul de a proteja infrastructura rutieră și de a preveni apariția degradărilor majore ale drumurilor cu îmbrăcăminte bituminoasă, care pot apărea atunci când traficul greu se desfășoară în condiții de temperaturi foarte ridicate.

Restricțiile sunt aplicate în baza prevederilor articolului 44 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care permite administratorului rețelei rutiere să limiteze temporar circulația autovehiculelor grele în perioadele în care sunt emise avertizări de caniculă.

Ce transporturi sunt exceptate

Chiar dacă restricțiile sunt extinse la nivelul a 35 de județe, o serie de transporturi esențiale vor putea circula în continuare.

Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, transporturile poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuirea carburanților, transporturile de mărfuri sub temperatură controlată, transporturile pentru tractarea vehiculelor avariate, transporturile destinate distribuirii de apă și hrană în zonele calamitate, precum și vehiculele specializate pentru salubrizare.

De asemenea, restricțiile nu se aplică transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor de produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, transporturilor rutiere realizate în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR) și transporturilor de produse alimentare diverse.

În această categorie intră produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete sau conservate, pișcoturi și biscuiți, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, produse alimentare uscate, precum și sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală.

Excepții și pentru lucrările de infrastructură

CNAIR precizează că restricțiile nu vor afecta utilajele proprii ale companiei, echipamentele firmelor care desfășoară lucrări și servicii în baza contractelor aflate în derulare cu administratorul drumurilor naționale și nici utilajele utilizate pentru execuția lucrărilor la Magistrala 6 de metrou București.

Această excepție are rolul de a evita întârzieri în proiectele majore de infrastructură aflate în desfășurare.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice traseele

Având în vedere că România traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară, autoritățile le recomandă operatorilor de transport și șoferilor de vehicule grele să își planifice din timp cursele și să evite intervalul orar 12:00–20:00 în județele afectate de restricții.

Măsura are caracter temporar și urmărește atât protejarea infrastructurii rutiere, cât și menținerea siguranței circulației în condițiile unor temperaturi care depășesc frecvent pragurile critice pentru carosabil.

Pe durata valului de căldură, CNAIR și autoritățile de trafic vor monitoriza permanent evoluția condițiilor meteorologice și situația din teren, urmând ca restricțiile să fie adaptate în funcție de avertizările emise de meteorologi.