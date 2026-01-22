Revoluția mobilității în Ilfov. Petiție pentru extinderea metroului în mai multe localități din nordul județului

În aceste condiții, inițiatorii cer includerea zonei de nord a județului Ilfov în planurile de dezvoltare a rețelei de metrou, dar și demararea sau actualizarea studiilor necesare, scenariilor de traseu și estimărilor de cost pentru realizarea acestui obiectiv.

„Prin această petiție dorim să demonstrăm nevoia reală din zona de nord a județului Ilfov și solicităm instituțiilor responsabile să trateze acest subiect ca prioritate, prin coordonare între instituții și o comunicare publică transparentă și echitabilă”, spun inițiatorii petiției.

Anul trecut a fost aprobată extinderea magistralei M4 până la Mogoșoaia. Proiectul prevede construire a două stații de metrou, iar investiția este estimate la circa 170 milioane de euro. Tronson va conecta magistrala M4 cu magistrala feroviară M 700, în gara Parc Mogoșoaia, printr-un nod intermodal. De asemenea, Primăria Sectorului 4 a anunțat la începutul anului trecut finalizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea liniei M2 de metrou, dincolo de stația Tudor Arghezi, spre comuna Berceni. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, Metrorex și Consiliul Județean Ilfov și are ca obiectiv principal reducerea traficului și a poluării în sudul Capitalei.

„În următorii trei ani, vom construi aceste stații care vor oferi locuitorilor din Sectorul 4 și din localitățile limitrofe o alternativă eficientă și ecologică de transport”, declara atunci edilul.

Acesta este al doilea proiect de metrou pregătit de Primăria Sectorului 4, după ce în urma unei investiții de circa 50 milioane de euro a prelungit traseul M2 până la linia de șoseaua de centură a capitalei (Stația Tudor Arghezi).

Un alt proiect care apare în Planul de Mobilitate Urbană al Capitalei este și cel care prevede prelungirea metroului până în orașul Bragadiru din județul Ilfov. Prelungirea metroului spre Bragadiru este planificată ca parte a Magistralei 7 (Bragadiru – Voluntari), un proiect major subteran de circa 26 km cu 27 de stații, conectând sudul Bucureștiului prin Șoseaua Alexandriei/Rahovei, Unirii, Obor și C. Colentina spre Voluntari. Proiectul se află în studiu de fezabilitate, a fost semnat un protocol de colaborare interinstituțional în septembrie 2025, iar valoarea estimată este de peste 2,47 miliarde euro (fără TVA), urmând să se coreleze cu alte proiecte de infrastructură.