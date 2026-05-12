Europa accelerează dezvoltarea propriilor rachete după schimbarea strategiei SUA. Rheinmetall intră pe piața rachetelor cu rază lungă

Rheinmetall și Destinus vor produce rachete de croazieră în Europa după decizia SUA

Europa își accelerează planurile pentru dezvoltarea propriilor sisteme de atac cu rază lungă după ce administrația președintelui american Donald Trump a renunțat la planul de desfășurare a rachetelor americane în Germania, potrivit Kyiv Post. În acest context, gigantul german Rheinmetall a anunțat un parteneriat strategic cu compania aerospațială Destinus pentru producția de rachete de croazieră și sisteme de artilerie balistică.

Noul proiect, denumit „Rheinmetall Destinus Strike Systems”, marchează intrarea Rheinmetall pe piața rachetelor de croazieră, un sector dominat până acum în Europa în special de compania MBDA.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, producția noilor sisteme ar urma să înceapă la sfârșitul anului 2026 sau la începutul anului 2027.

Europa caută independență militară după retragerea SUA

Decizia Washingtonului de a anula desfășurarea rachetelor Tomahawk în Germania a provocat îngrijorări serioase în capitalele europene. Sistemele americane urmau să consolideze capacitatea Europei de a lovi ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

În urma schimbării de strategie a SUA, Germania și alte state europene au început să accelereze dezvoltarea unor capacități proprii de lovire de precizie pe distanțe mari.

Compania Destinus, fondată în 2021, a anunțat recent că a testat cu succes noul său sistem de atac „Ruta Block 2”, capabil să lovească ținte aflate la peste 700 de kilometri distanță. Deși performanțele sunt inferioare rachetelor Tomahawk americane, proiectul este considerat un pas strategic important pentru autonomia militară europeană.

Destinus furnizează deja rachete de croazieră Ucrainei și a fost inclusă recent pe lista potențialelor ținte ale Ministerului rus al Apărării din cauza sprijinului oferit Kievului.

Rheinmetall își extinde masiv afacerile militare

Cunoscută tradițional pentru producția de tancuri, muniție și sisteme de artilerie, compania germană Rheinmetall și-a extins rapid portofoliul de apărare după invazia Rusiei în Ucraina și creșterea bugetelor militare europene.

Grupul german a anunțat că portofoliul total de comenzi a ajuns la un nivel record de 73 de miliarde de euro, comparativ cu 56 de miliarde de euro în urmă cu un an. Totodată, compania estimează o creștere a veniturilor cu 40-45% în 2026, cu vânzări care ar putea depăși 14 miliarde de euro.

Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat că grupul se află „pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivelor ambițioase stabilite pentru acest an”.

România devine un centru strategic pentru Rheinmetall

În paralel cu extinderea programelor europene de apărare, Rheinmetall își consolidează puternic prezența în România. Compania germană a dezvoltat o rețea locală de producție și parteneriate industriale care include atât propriile facilități, cât și colaborări cu firme românești importante.

Printre partenerii locali se numără Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL și MarcTel-SIT. Proiectele vizează producția locală a vehiculului de luptă Lynx, fabricarea muniției și dezvoltarea facilităților pentru producția de pulbere la Victoria.

De asemenea, Rheinmetall pregătește în România un centru de excelență pentru instruire și formare profesională, dotat cu simulatoare moderne și programe avansate pentru pregătirea specialiștilor români în domeniul tehnologiilor militare.

Germania și Ucraina pregătesc noi drone cu rază de 1.500 km

În același timp, Germania și Ucraina își intensifică cooperarea militară și în domeniul dronelor. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat că firme germane și ucrainene dezvoltă deja drone capabile să atingă ținte aflate la până la 1.500 de kilometri distanță.

Noile proiecte urmăresc consolidarea industriei de apărare europene și reducerea dependenței de tehnologia militară americană, într-un moment în care securitatea continentului traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii.