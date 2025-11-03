România devine un jucător strategic în industria de apărare din sud-estul Europei: parteneriat de jumătate de miliard de euro cu cel mai mare producător european de armament

România intră într-o nouă etapă a dezvoltării industriei de apărare, printr-un parteneriat strategic cu gigantul german Rheinmetall AG, cel mai mare producător european de armament. Acordul, semnat la Palatul Victoria, marchează începutul unei investiții de jumătate de miliard de euro și transformă țara într-un actor regional cheie în producția de muniție și echipamente militare.

România, nou centru al industriei de apărare europene

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că România începe să se contureze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei, prin colaborarea cu Rheinmetall AG. Declarația a fost făcută în cadrul ceremoniei de semnare a acordului pentru înființarea Rheinmetall-Victoria SA, un parteneriat între Pirochim Victoria SA și compania germană.

„Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător important în industria de apărare a regiunii. Mă bucur că Rheinmetall ne vede ca pe un partener serios și își consolidează prezența în țara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

Noua fabrică de pulberi de la Victoria reprezintă o investiție estimată la 500 de milioane de euro și va crea aproximativ 700 de locuri de muncă. În plus, producția locală de pulberi va oferi României un avantaj strategic semnificativ, în contextul geopolitic actual.

Lanț de aprovizionare local și integrare în economia românească

Premierul a subliniat că parteneriatul cu Rheinmetall va încuraja și dezvoltarea companiilor românești. „O parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici va fi local, ceea ce va permite integrarea mai profundă în economia națională și europeană de apărare”, a spus Bolojan.

El a mulțumit ministrului Economiei, Radu Miruță, și Ambasadei Germaniei pentru sprijinul oferit în negocieri, precizând că proiectul reprezintă „o materializare rapidă a Planului de acțiune România-Germania” și o bază solidă pentru o cooperare economică și militară mai intensă.

Rheinmetall Victoria – cea mai modernă fabrică de pulberi din lume

Armin Papperger, CEO-ul Rheinmetall AG, a declarat că noua companie Rheinmetall Victoria SA va fi „cea mai modernă unitate de producție din lume pentru pulberi cu bază dublă și triplă”, esențiale pentru sistemele de artilerie utilizate în Europa și NATO.

„Vom construi o capacitate de producție de 60.000 de încărcături, echivalentul a 300.000 de încărcături modulare – una dintre cele mai mari din lume”, a explicat Papperger.

Investiția totală depășește 500 de milioane de euro, dintre care peste 400 de milioane provin de la Rheinmetall, iar restul din fonduri publice și programe europene, precum SAFE. România va contribui cu 120 de milioane de euro, iar Bruxelles-ul a aprobat deja un sprijin de 47 de milioane de euro.

România, integrată în ecosistemul european și NATO

Atât premierul Bolojan, cât și Armin Papperger au subliniat că proiectul consolidează rolul României în ecosistemul de apărare al Uniunii Europene și NATO. „Este un pas important spre independență strategică și cooperare tehnologică la nivel european”, a declarat premierul.

În perioada următoare, Guvernul urmează să finalizeze negocierile pentru accesarea fondurilor europene din programul SAFE, urmând ca planurile de dotare să fie aprobate de CSAT în a doua jumătate a lunii noiembrie.