Riscurile globale majore pentru afaceri în 2025: de la atacuri cibernetice, la catastrofe naturale, conflicte geopolitice și protecționism

Incidentele cibernetice, cum ar fi breșele de date sau atacurile ransomware, căderea sistemelor IT ca în cazul incidentului CrowdStrike (care a afectat 8,5 milioane de dispozitive Windows anul trecut), sunt cea mai mare îngrijorare pentru companii la nivel global în 2025, conform Barometrului de risc Allianz pentru 2025.

Și în acest an întreruperea afacerii este o preocupare principală pentru companiile de toate dimensiunile, ea fiind plasată pe locul 2 în ierarhia riscurilor potențiale. După încă un an marcat de multe catastrofelor naturale, acest pericol rămâne pe locul 3, în timp ce impactul unui super an electoral, tradus prin tensiunile geopolitice în creștere și potențialul de războaie comerciale, schimbările legislative și de reglementare reprezintă un risc de top cinci, plasându-se pe locul 4. Cea mai mare ascensiune în cadrul barometrului din acest an este pericolul reprezentat de schimbările climatice, de la locul 7 la locul 5, el atingând cea mai înaltă poziție din ultimii 14 ani de sondaj.

2024 a fost un an extraordinar în ceea ce privește gestionarea riscurilor, iar rezultatele barometrului Allianz anual de risc reflectă incertitudinea cu care se confruntă multe companii din întreaga lume în acest moment. Ceea ce iese în evidență în acest an este interconectivitatea riscurilor de top. Schimbările climatice, tehnologia emergentă, reglementările și riscurile geopolitice sunt din ce în ce mai împletite, rezultând o rețea complexă de cauze și efecte. Întreprinderile trebuie să adopte o abordare holistică a gestionării riscurilor și să se străduiască în mod constant să-și sporească rezistența pentru a aborda aceste riscuri cu evoluție rapidă.

Riscul care a ajuns în 10 ani de pe locul 8 pe primul

Incidentele cibernetice (38% din răspunsuri) reprezintă cel mai mare risc global pentru 2025 și cu o marjă mai mare ca oricând, cu 7% înaintea riscului de întrerupere a afacerii, care este pe poziția a doua. Este al patrulea an consecutiv când cibernetica este clasată pe locul întâi, după primul loc în top în 2020. În urmă cu zece ani, s-a clasat doar pe locul 8 la nivel global, cu doar 12% din răspunsuri. În 2025, este văzut drept cel mai mare risc în Europa, America de Nord și de Sud, Africa și Orientul Mijlociu și în 20 de țări: Argentina, Australia, Belgia, Brazilia (nouă), Columbia (nouă), Franța, Germania, India, Italia, Kenya, Mauritius, Maroc (nou), Nigeria, Filipine (nou), Portugalia, Africa de Sud (nou), Elveția, Uganda, Regatul Unit și SUA. Este, de asemenea văzut ca fiind cel mai mare risc în opt industrii - aviație, chimie, divertisment, servicii financiare, media, servicii profesionale, tehnologie și telecomunicații. Impactul unei încălcări a datelor este expunerea de care companiile se tem cel mai mult. Cyber ​​se clasează, de asemenea, drept cel mai mare risc pentru companiile mari, mijlocii și mici.

Lipsa forței de muncă calificată iese din primele 10 riscuri globale, ajungând pe locul 11. Criza energetică continuă să coboare, fiind pe 13, după ce a atins vârful în 2023, când a fost pe locul 4. Întreruperile de infrastructură critică (# 12) și riscurile de insolvență (# 16) sunt în creștere, dar nu suficient pentru a ajunge în top 10.

Întreruperea afacerii este strâns legată de alte riscuri

Întreruperea afacerii ocupă locul 2 în Barometrul de risc Allianz. Este cel mai mare risc în regiunea Asia Pacific și în 12 țări/teritorii - Austria, Canada, China, Hong Kong, Indonezia, Malaysia, Mexic, Țările de Jos, Filipine, Singapore, Coreea de Sud și Suedia. Impactul unui incident cibernetic sau al unei catastrofe naturale sunt motivele de întrerupere a activității de care companiile se tem cel mai mult.

Întreruperea afacerii s-a clasat fie pe locul 1, fie pe locul 2 în fiecare barometru de risc Allianz în ultimul deceniu și își păstrează poziția a doua în 2025, cu 31% din răspunsuri. Mai multe exemple din 2024 evidențiază de ce companiile încă văd acest risc ca o amenințare majoră pentru modelul lor de afaceri. Atacurile Houthi din Marea Roșie au dus la întreruperi ale lanțului de aprovizionare din cauza redirecționării navelor container, în timp ce incidente precum prăbușirea podului Francis Scott Key din Baltimore a afectat direct și lanțurile de aprovizionare. Întreruperea lanțului de aprovizionare cu efecte globale apare aproximativ la fiecare 1,4 ani, iar tendința este în creștere, conform analizei Circular Republic. Aceste întreruperi provoacă daune economice majore, variind de la 5% până la 10% din costurile produselor.

Schimbările climatice ating un nou maxim

Schimbările climatice urcă în primele cinci riscuri (#7 în 2024) - cea mai înaltă poziție ocupată vreodată în barometru. Pericolul strâns legat de catastrofe naturale rămâne pe locul 3, cu 29%, deși mai mulți respondenți au ales acest lucru ca fiind cel mai mare risc de la an la an. Pentru a cincea oară consecutiv în 2024, pierderile asigurate au depășit 100 de miliarde de dolari. Cele trei impacturi majore ale schimbărilor climatice de care companiile se tem cel mai mult, potrivit respondenților, sunt: ​​impactul fizic acut (de exemplu, deteriorarea unităților de producție din cauza vremii extreme); impactul întreruperii afacerii (de exemplu, blocajele lanțului de aprovizionare, întreruperile logisticii din cauza evenimentelor meteorologice extreme) și impactul asupra mediului (de exemplu, temperaturi extreme, deficit de resurse, pierderea biodiversității). Potrivit respondenților, primele trei acțiuni pe care companiile le întreprind pentru a atenua impactul direct al schimbărilor climatice sunt: ​​adaptarea sau creșterea protecției prin încheierea de asigurări, adoptarea modelelor de afaceri care reduc emisiile de carbon (de exemplu, reciclarea și reducerea deșeurilor, încurajarea călătoriilor durabile, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare mai durabile) și realizarea de planuri de urgență pentru problemele legate de climă (de exemplu, răspuns și recuperare, evaluarea sistemelor și resurselor critice).

Legislația, al patrulea motiv de îngrijorare pentru companii

Schimbările legislative și reglementările rămân pe locul 4 la nivel global, deși înregistrează o creștere semnificativă a respondenților de la an la an. Cerințele de raportare a sustenabilității sunt importante pe ordinea de zi în Europa, în timp ce în SUA există riscul unui „Vest sălbatic de reglementare”, dacă anunțurile grandioase sunt urmate de acțiuni, în special în ceea ce privește criptomonedele și inteligența artificială (AI).

Riscurile politice și violența scad cu un loc față de 2024, dar sunt, și sunt în creștere în țări precum Franța și Regatul Unit, unde sunt în primele cinci riscuri.

Geopolitica și protecționismul rămân pe radar

În ciuda incertitudinii geopolitice și economice în curs de desfășurare în Orientul Mijlociu, Ucraina și Asia de Sud-Est, riscurile politice și violența scad cu un loc, coborând pe poziția 9, deși au avut aceeași pondere de respondenți ca în 2024 (14%). Aceste riscuri îngrijorează mai mult companiile mari, ele plasându-se pe locul 7. De asemenea, ele au început să preocupe și companiile mici și anul acesta a marcat intrarea acestei categorii de riscuri în primele 10, pe ultima poziție. Teama de războaie comerciale și protecționism este în creștere, iar analiza Allianz arată că în ultimul deceniu restricțiile la exportul materiilor prime critice au crescut substanțial. Tarifele și protecționismul pot fi în fruntea listei noului guvern american, dar, pe de altă parte, există și riscul unui „vest sălbatic de reglementare”, în special în ceea ce privește inteligența artificială și criptomonedele. Între timp, cerințele de raportare a durabilității vor fi pe ordinea de zi în Europa în 2025.

Pericolul politicilor tarifare pentru comerț

Efectul noilor tarife va fi aproape același ca și în cazul (supra) reglementării: creșterea costurilor pentru toate companiile afectate. Cu toate acestea, nu toate reglementările sunt în mod inerent „rele”. Și, de cele mai multe ori, implementarea regulilor îngreunează viața corporativă. Nu numai numărul de reguli, ci și o administrare eficientă, care face respectarea cât mai ușoară posibil, ar trebui să se concentreze. „Este nevoie urgentă de o digitalizare temeinică a administrației. Cu toate acestea, și în 2025, probabil că vom aștepta în zadar o strategie digitală corespunzătoare. În schimb, vin războaie comerciale. Perspectiva nu este roz”, atrage atenția barometrul Allianz.

Îngrijorările companiilor privind evoluțiile macroeconomice ocupă locul 7 la nivel global, cu două poziții în scădere față de 2024.

Riscuri în funcție de dimensiunea companiei

Riscurile de top pentru companiile mari (venit anual > 500 de milioane de dolari) le reflectă în mare parte pe cele la nivel global: incidente cibernetice; întreruperea activității; și catastrofe naturale. Pentru companiile mai mici (<100 de milioane de dolari venituri anuale) - modificările legislative și reglementări sunt văzute ca principalele riscuri. Există, de asemenea, semne că unele dintre riscurile care au preocupat anterior companiile mai mari încep să fie împărtășite de firmele mai mici. Schimbările climatice au urcat cu trei poziții, până pe locul 6 în preocupările companiilor mai mici, în timp ce riscurile politice și violența reprezintă o nouă intrare în primele 10 riscuri, pe poziția 10.