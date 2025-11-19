Romalimenta are o nouă conducere: Aurel Popescu este noul președinte după retragerea lui Sorin Minea

Federația Patronală Romalimenta intră într-o nouă etapă după retragerea lui Sorin Minea. Structura de conducere a fost complet reconfigurată, aducând atât continuitate, cât și noi direcții strategice pentru industria alimentară din România.

Noua echipă de conducere și schimbarea de leadership

Federația Patronală Romalimenta a finalizat procesul intern de alegeri pentru completarea echipei de conducere după retragerea lui Sorin Minea din funcția de președinte – un lider care, de-a lungul anilor, a devenit una dintre cele mai vizibile voci ale industriei alimentare din România. Votul structurilor interne a adus o formulă mixtă: experiență, stabilitate și un plus de orientare strategică.

Conducerea actuală îl are în frunte pe Aurel Popescu, președinte ROMPAN, care preia oficial mandatul de președinte al Federației Romalimenta. Vicepreședinți sunt Dana Tănase, director executiv al Asociației Române a Cărnii, și Rodica Țenu, director al departamentului Regulatory and Scientific Affairs Nestlé, care își continuă mandatul.

Cine sunt noii lideri

Aurel Popescu – Președinte Romalimenta

Aurel Popescu, care conduce și Patronatul Român din Industria de Morărit și Panificație (ROMPAN), este un actor constant și vocal în dezbaterile publice privind industria alimentară. Absolvent ASE București, promoția 1974, el a ocupat de-a lungul timpului numeroase funcții-cheie în sector, abordând consecvent teme precum costurile energiei, prețurile materiilor prime sau stabilitatea pieței.

Dana Tănase – Vicepreședinte Romalimenta

Medic veterinar de profesie, Dana Tănase este director executiv al Asociației Române a Cărnii din 2016 și fost director al Direcției de Siguranță a Alimentelor de Origine Animală din cadrul ANSVSA. Din 2019, este și vicepreședinte al Federației Europene a Industriei Cărnii (CLITRAVI). În cadrul ARC, se ocupă de teme precum tehnologia procesării, legislația de profil, siguranța alimentară sau efectele pestei porcine africane asupra pieței.

Rodica Țenu – Vicepreședinte Romalimenta

Rodica Țenu, director al departamentului de Regulatory and Scientific Affairs al Nestlé România, este absolventă a Facultății de Medicină Veterinară și a masterului de Nutriție și Siguranță Alimentară. Cu o experiență vastă în dezvoltare de produse, legislație și nutriție, ea reprezintă constant industria în grupuri de lucru și discuții oficiale cu autoritățile.

Sorin Minea rămâne aproape de federație, ca membru onorific

Romalimenta subliniază că Sorin Minea va continua să fie alături de organizație în calitate de membru onorific, marcând recunoașterea publică a contribuției sale:

„Prezența sa în calitate de membru onorific menține continuitatea expertizei sale în domeniu, dar și legătura cu proiectele de lungă durată derulate la nivelul industriei alimentare. Rolul său simbolic în federație este considerat important pentru menținerea dialogului permanent între generațiile de lideri din domeniu.”

Prioritățile noii conduceri: dialog cu statul, predictibilitate și competitivitate

Sub noua conducere, Romalimenta își propune să întărească relația instituțională cu autoritățile din domeniile economic, fiscal și sanitar-veterinar, cu scopul de a susține un cadru legislativ stabil și previzibil.

Direcțiile prioritare includ:

creșterea competitivității industriei alimentare;

consolidarea prezenței companiilor românești pe piața europeană;

promovarea siguranței alimentare și a etichetării corecte;

implicarea în campanii internaționale de informare a consumatorilor.

Federația continuă participarea la inițiative europene, precum Safe2EatEU, care promovează educația alimentară și încrederea consumatorilor în produsele de pe piață.