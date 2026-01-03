Ambasadorul României în SUA susține intervenția Statelor Unite în Venezuela

Într-o postare pe Facebook, publicată sâmbătă seară, în urma conferinței de presă a lui Donald Trump, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite și-a afirmat susținerea cu privire la demers.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic”, a scris Andrei Muraru.

Acesta a comparat situația din Venezuela cu regimul comunist.

„Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”, a conchis Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Comentarii despre situație a oferit și premierul Ilie Bolojan, care a afirmat că România nu recunoște președinția lui Maduro și speră, în același timp, la o tranziție pașnică. De asemenea, ministra de Externe, Oana Țoiu, a precizat că România susține demersurile internaționale ce vizează tragerea la răspundere a regimului condus de Maduro.

Sâmbătă seara, președintele SUA, Donald Trump a desfășurat o conferință de presă în care a tratat subiectul situației din Venezuela. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, SUA au atacat Caracas, capitala Venezuelei, capturându-l pe președintele Nicolás Maduro.

