Tenisul feminin nu are nevoie de "Bătălia sexelor", consideră Iga Swiatek

de Redacția Jurnalul    |    03 Ian 2026   •   22:40
Tenisul feminin nu are nevoie de &quot;Bătălia sexelor&quot;, consideră Iga Swiatek
Sursa foto: Hepta/Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor”

Poloneza Iga Swiatek, fostul lider al clasamentului WTA, a estimat sâmbătă că tenisul feminin "nu are nevoie" de evenimente precum "Bătălia sexelor", în care australianul Nick Kyrgios a înfruntat-o pe belarusa Arina Sabalenka, actualul număr unu mondial, informează L'Equipe.

"Avem atâtea mari jucătoare şi poveşti uimitoare de spus încât nu trebuie neapărat să ne comparăm cu tenisul masculin. Sincer, nu este nevoie de competiţie", a declarat Swiatek, sâmbătă la Sydney, unde participă la United Cup.

Belarusa Arina Sabalenka şi australianul Nick Kyrgios, finalist la Wimbledon în 2022, aflat în prezent pe locul 650 mondial, s-au înfruntat în urmă cu o săptămână, la Dubai, într-un meci demonstrativ foarte mediatizat. Australianul s-a impus cu 6-3, 6-3 la capătul unei întâlniri în care, pentru a echilibra lupta, partea de teren a belarusei a fost redusă cu 9%, iar cei doi adversari au avut la dispoziţie un singur serviciu.

"Nu am urmărit meciul, pentru că nu mă uit la aşa ceva", a precizat poloneza, aflată în prezent pe locul secund în ierarhia mondială.

"A fost divertisment, dar nu aş spune că a avut vreo legătură cu schimbările sociale sau cu subiecte importante. Cred că numele era pur şi simplu acelaşi meciul lui Billie Jean King din 1973. Asta e tot. Nu au existat alte asemănări, pentru că părerea mea este că tenisul feminin este în acest moment un sport de sine stătător", a adăugat Iga Swiatek.
